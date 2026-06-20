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中央公園馬車失控1人死 永禁聲再起

記者劉梓祁／紐約報導
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18歲遊客目前在中央公園因馬車事故身亡，造成馬車業暫停營運、檢討安全。(Gnan...
18歲遊客目前在中央公園因馬車事故身亡，造成馬車業暫停營運、檢討安全。(Gnangarra攝影／Wikimedia)

一名18歲印度遊客17日在中央公園搭乘馬車時，因馬匹失控狂奔而摔落，送醫後不治，事件引發外界對紐約市馬車業安全與動物福利的再度關注；代表馬車車夫的運輸工人工會第100分會(TWU Local 100)事後宣布，公園馬車業暫停營運至23日，以檢討安全程序，動保團體則要求市長曼達尼(Zohran Mamdani)永久禁止馬車營運。

警方表示，事故發生於17日下午2時45分，地點在中央公園內靠近Tavern on the Green一帶。18歲死者Romanch Mahajan與家人自印度來美旅遊，當時馬車車夫下車替一家人拍照，馬匹疑似受驚後突然狂奔，導致他從馬車上跌落並撞擊頭部，昏迷後被送往醫院，隨後宣告不治。市警目前仍在調查事故原因。

TWU Local 100表示，事故發生後，中央公園馬車業暫停載客，進行「安全停工」(safety stand-down)，檢視現有操作流程；目前除暫停至周一外，尚未公布後續營運安排。工會同時支持由皇后區市議員詹納羅(James Gennaro)提出的改革法案，主張透過加強安全規範、設置馬匹固定柱(hitching posts)等方式，降低類似事故風險，並保障車夫工作。

儘管如此，動物權益團體認為，僅靠改革不足以消除風險，紐約人清潔宜居安全街道組織(NYCLASS)，要求市長曼達尼在目前馬車業自行停運之際，透過行政命令將禁令永久化。善待動物組織(PETA)也呼籲市府和市議會採取行動，指本次致命事故發生前一周，已有一匹名為Deniz的馬在中央公園死亡，顯示馬車制度存在長期安全與動物福利問題。

此前，馬車業去留在紐約已爭議多年。市議會早前提出「Ryder's Law」，以2022年在街頭倒下、其後被安樂死的馬匹Ryder命名，法案主張逐步淘汰中央公園馬車業。市議長梅寧(Julie Menin)18日表示，市議會將於7月15日就該法案舉行聽證，聽取各方意見，討論公共安全、動物福利及車夫生計等問題。

梅寧與市議會衛生委員會主席舒爾曼(Lynn Schulman)在意外後發表聲明，指這起事故「令人震驚且心碎」，並向死者家屬及所有受影響人士致哀。兩人指出，事故發生前一周已有馬匹在公園死亡，「現在是採取行動的時候」，市議會將透過聽證檢視馬匹福利與公共安全問題，尋求審慎解方。

曼達尼在競選期間及1月上任後均曾表態支持終結中央公園馬車業，他10日表示，將推動「公正轉型」，在保障工人生計的同時，讓中央公園馬車制度走入歷史。目前，市府未就動保團體要求以行政命令立即禁行作出回應。

精華 FAQ

  • 死者是18歲印度遊客Romanch Mahajan。警方稱，他與家人搭車時，車夫下車拍照，馬匹疑受驚狂奔，導致他摔落馬車並撞擊頭部，送醫後宣告不治。

  • TWU Local 100宣布中央公園馬車業暫停營運至23日，進行安全停工檢討操作流程。工會也支持改革法案，主張加強安全規範與設置固定柱，降低風險。

  • 動保團體認為近期已有馬匹死亡，顯示制度長期存在安全與動物福利問題，因此要求曼達尼用行政命令永久禁行。市府目前尚未回應，市議會則將舉行聽證。

中央公園 曼達尼 印度 馬車 動保團體

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