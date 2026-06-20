我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

1個月第2次 拉瓜迪亞機場跑道凹陷關閉重開

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區拉瓜迪亞機場跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後...
皇后區拉瓜迪亞機場跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後，機場已於18日上午重新開放涉事跑道。(路透)

拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)日前因跑道附近發現路面凹陷而緊急關閉部分設施，在完成檢測與修復作業後，機場已於18日上午重新開放涉事跑道。這也是該機場不到一個月內第二次因相同區域的地面問題而被迫暫停跑道運作。

根據機場管理單位表示，工作人員在例行巡檢期間，於4/22跑道旁發現約2吋深的路面凹陷。雖然官方強調並不存在立即性的飛航安全風險，但出於謹慎考量，決定自17日下午5時起暫時關閉跑道，並進行進一步測試與地基穩定工程。

施工團隊連夜進行檢查及補強作業，機場於18日清晨確認跑道已符合安全標準，並於上午6時30分左右恢復正常運作。期間，航班改由機場另一條主要跑道13/31起降，但仍造成部分航班延誤。

涉事跑道在今年5月下旬才因發現天坑而關閉兩天，當時正值國殤日(Memorial Day)假期前夕，大量航班受到影響，數百架次航班出現延誤或取消情況。相關單位其後動用地質雷達設備檢測地下結構並展開修復工程。

此次再度出現路面異常，引發外界對機場基礎設施狀況的關注。機場管理方表示，目前工程與地質專家仍在調查造成凹陷及先前天坑事件的真正原因，並將持續監測相關區域，以確保飛航安全。

精華 FAQ

  • 工作人員在例行巡檢時，發現涉事跑道旁出現約2吋深的路面凹陷。雖無立即飛安風險，但機場仍基於謹慎考量，先行關閉跑道並進行測試與修復。

  • 機場在18日清晨確認修復後符合安全標準，約上午6時30分恢復正常運作。關閉期間，航班改由另一條主要跑道13/31起降，但仍造成部分延誤。

  • 因為涉事跑道在今年5月下旬才因天坑關閉兩天，已造成大量航班延誤與取消。不到一個月又出現同區地面異常，讓外界更擔心機場基礎設施狀況。

天坑 國殤日

上一則

紐約客談／曼達尼效應失靈 提前投票率大跌

下一則

台灣藝術家康州聯展 跨媒介探討精神與現實連結
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

降落撞雷達桿 土航波音機身穿透 267乘客急疏散1傷

降落撞雷達桿 土航波音機身穿透 267乘客急疏散1傷
迎世界盃觀光潮 紐約3大機場展開掃蕩黑車

迎世界盃觀光潮 紐約3大機場展開掃蕩黑車
強風即時／ 80哩強風橫掃 芝華埠多區釀災 今將再迎強烈雷暴

強風即時／ 80哩強風橫掃 芝華埠多區釀災 今將再迎強烈雷暴
深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

深圳暴雨全市停課 機場多個航班延誤

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國