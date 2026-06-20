假律師、假探員、假公證人 專門詐騙新移民

紐約州務院目前發布移民詐騙警示，指騙徒利用複雜法規鎖定新移民，呼籲民眾提高警惕。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州務院(Department of State)近日發布消費警示，提醒新移民 防範各類移民詐騙 ；州府表示，騙徒常利用美國移民法律複雜、申請程序繁瑣，以及部分移民英語能力有限等情況，冒充政府官員、律師或非營利法律服務機構，藉機竊取個人資料或金錢。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，剝削努力工作、遵守規則並追求更好生活的人，是不可接受的行為；這些騙局不僅傷害弱勢社群，也破壞民眾對相關制度的信任。他呼籲民眾提高警覺，從可信及經核實的來源取得資訊，並舉報可疑活動。

州務院消費者保護處(Division of Consumer Protection)與新美國人辦公室(Office for New Americans)指出，常見移民詐騙之一，是有人冒充移民官員或執法人員；州務院提醒，聯邦機構通常只會透過官方管道聯繫民眾，例如郵寄信件，或在申請人已建立線上帳戶時，透過官方帳戶通知；即使透過電郵聯繫，也應確認寄件地址以「.gov」結尾，絕對不會透過簡訊、個人社群媒體帳號，或通訊軟體聯繫民眾處理移民案件。

針對有人冒充聯邦探員勒索移民，州務院表示，騙徒可能上門或到工作地點，聲稱若不付款便會遭遣返，也可能透過電話、簡訊，要求以電子轉帳或加密貨幣付款換取「保護」。州務院提醒，冒充執法人員及勒索均屬違法，即使真正執法人員到住家或工作場所敲門，民眾也可要求對方出示司法令狀及身分證明。

另一類常見詐騙，為假律師、假律所或冒充非營利法律服務機構。州務院指出，聯邦貿易委員會(FTC)前年12月已發布消費警示，指有騙徒在社群媒體上盜用律所或非營利組織標誌，自稱可協助填寫文件或安排USCIS面談。有受害者表示，付款後曾透過Zoom或WhatsApp與身穿制服的「USCIS官員」進行虛假面談。

州務院強調，部分EOIR移民法庭程序雖可採遠距形式，但通知會透過郵寄、EOIR帳戶或EOIR網站提供案件資訊，不會透過即時通訊軟體安排。EOIR若進行視訊聽證，使用的是Cisco Webex，不會使用其他平台。USCIS官員與EOIR移民法官也不會同時出現在同一場面談或聽證中。

州務院同時提醒民眾慎防網路釣魚詐騙，政府機構及合法服務提供者不會突然透過電郵或簡訊聲稱申請人有簽證或移民問題，也不會透過電郵、社群媒體要求提供個人或財務資料，更不會要求以預付禮卡、西聯匯款、轉帳軟體或加密貨幣付款。

移民服務方面，州務院表示，只有持牌律師及司法部認可代表(Accredited Representatives)可提供移民法律建議或代表民眾處理案件。旅行社、翻譯公司或其他商家可收費協助翻譯、朗讀文件或填寫表格，但不得提供法律建議，也不得指導申請人如何回答申請問題。這類服務業者必須張貼告示，說明自己並非律師，不能提供法律意見。

州務院亦提醒「公證人詐騙」(Notary Public Fraud)，即未取得律師資格的公證人，只能見證簽名，不能代表民眾向USCIS或移民法庭辦案，也不能提供移民法律意見。民眾若要確認對方是否為紐約州持牌律師，可查詢紐約州法院系統的律師登記資料。