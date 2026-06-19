世界盃120萬人次湧紐約 恐藏人口販運

世界盃足球賽期間湧入的巨量遊客，可能加劇人口販運現象。圖為在皇后區法拉盛街頭疑似等待接客的女性。(記者高雲兒／攝影)

根據官方估算，世界盃 足球賽期間將有約120萬人次湧入紐約市 ，大規模的人口聚集可能成為人口販運 犯罪的溫床。紐約市府強調，人口販運可能發生在每個人身上，市民不僅要警惕，防止成為目標，也應關注身邊的一些異常訊號並報告執法機構，以便及時營救可能正在遭遇人口販運的人。

根據紐約市長終結家庭與性別暴力辦公室發布的指南，人口販運(Human Trafficking)指以強力手段誘騙或強制他人從事強迫勞動或有償性行為的犯罪活動，人口販運者使用的脅迫手段包括暴力、情感操控和精神威脅。

在紐約市內，人口販運的重災區包括性服務、非法按摩或水療院、餐館及建築行業等，體現形式包括在被扣押身分證件、財務、帳戶的情況下為他人工作，或被強迫無償勞動、限制居住或活動自由，以及被雇主或主管持續監控或追蹤等。

在世界盃期間，大量遊客的湧入將使有償性服務需求大增，餐飲等服務行業在面臨大量臨時需求時，也可能會有不肖業者嘗試以人口販運的不法手段降低成本；而部分為了赴美觀賽而欠下債務、或以觀賽為名非法滯留的外國人，也可能淪為人口販運的受害者。

紐約市警助理局長貝爾(Kathleen Baer)說，受害者的經歷各不相同，但有些比較突出的異常特徵有助於識別可能的人口販運行為，比如衣著與天氣明顯不符、年輕人與長者同行，抑或在面對簡單問題時無法自己回應、需要同行者代答的人等。如果發現此類可疑情形，可撥打911、國家人口販賣熱線(888)373-7888或紐約市警止罪熱線(800)577-TIPS報告。如果自己淪為人口販運受害者，還可撥打紐約市24小時犯罪受害者熱線(866)689-4357、市警人口販運專門熱線(646)610-7272求助，也可擇機前往附近的市警分局報告、或向巡邏警員求助。