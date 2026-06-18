看球搶票、慶功也搶位？ 尼克今遊行 球迷為占位喊價750元

NBA紐約尼克隊(Knicks)球迷已作好準備，參加18日上午將在曼哈頓下城舉行的慶祝尼克隊奪冠的遊行。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克奪冠後舉行英雄峽谷彩帶遊行，球迷熱情高漲。

尼克奪冠後舉行英雄峽谷彩帶遊行，球迷熱情高漲。 重點二： 有球迷願付七百五十元請人提前排隊，只為占最佳觀賞位。

有球迷願付七百五十元請人提前排隊，只為占最佳觀賞位。 重點三：Airtasker與TaskRabbit都出現代排隊需求，遊行今日上午登場。

在球隊衝擊NBA總冠軍的過程中，紐約尼克 隊(Knicks)球迷為了搶到麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)的座位不惜一擲千金；而在奪冠之後，部分球迷仍願意繼續砸錢，只為親身參與今(18)日在曼哈頓 下城舉行的盛大慶祝遊行。

據「紐約郵報」報導，一家即將推出的線上接案平台所做的市場調查顯示，為了在18日上午舉行的「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)冠軍遊行中搶占最佳觀賞位置，部分球迷甚至願意支付高達750元，聘請他人提前排隊卡位。這支來自「大蘋果」紐約的冠軍球隊今天將舉行盛大的彩帶遊行(ticker-tape parade)，與全城球迷共享奪冠喜悅。

隨著尼克隊勇奪隊史53年來首座NBA總冠軍，紐約市各個角落也掀起前所未有的「尼克熱潮」。球迷們不僅湧入街頭慶祝，更積極尋找各種方式，希望能在冠軍遊行中占據有利位置。

線上平台Airtasker透露，近日有球迷在平台上發布任務，希望有人能於18日凌晨12時至上午8時間，在曼哈頓下城百老匯(Broadway)與巴克萊街(Barclay Street)交會處替他保留三個觀賞位置，並願意支付750元作為報酬。

另一名球迷則提出較低的預算，願意支付100元，同時開放接案者自行報價。「我是個尼克隊超級球迷，非常想參加遊行，但需要有人提早到場，幫我在市政廳(City Hall)附近占個好位置」，他在任務說明中寫道。

Airtasker表示，數據顯示美國境內與籃球相關的本地服務需求在過去一年內增加一倍，紐約地區更成長四倍，並在尼克隊季後賽期間達到高峰。

目前相關需求大多集中在籃球架安裝與籃球教學等服務。然而，隨著尼克隊完成歷史性的季後賽征程，為紐約帶來暌違53年的NBA總冠軍，今日登場的冠軍彩帶遊行也成為全城矚目的焦點。

類似代排隊服務並非Airtasker獨有。在另一家接案平台 TaskRabbit 上，以代排隊觀賞遊行為關鍵字搜尋後，同樣能找到大量願意接案的人員，收費介於每小時29至83元之間。

根據規畫，彩帶遊行將於上午10點自砲台公園(Battery Park)出發，沿著著名的「英雄峽谷」路線前進，最終抵達市政廳舉行慶祝儀式。主辦單位表示，遊行觀賞區將於當日上午6時開放民眾進場。警方將部署上萬名警員維安。

尼克隊在總冠軍賽中以4比1擊敗聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，拿下自1973年以來的首座NBA總冠軍，也為紐約寫下新的籃球歷史篇章。