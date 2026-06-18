解決長期曠課 紐約市今秋起每校配置「拒學聯絡員」

為解決紐約市公立學校居高不下的長期曠課問題，市教育局提議要求每所公立學校都必須配置一名「拒學聯絡員」。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市教育局擬自九月起，為每所公校配置拒學聯絡員。

紐約市教育局擬自九月起，為每所公校配置拒學聯絡員。 重點二： 聯絡員可由教職員兼任，並接受專門培訓協助學生復學。

聯絡員可由教職員兼任，並接受專門培訓協助學生復學。 重點三：全市約三成學生長期曠課，疫情後拒學與缺勤問題更嚴重。

為解決紐約市 公立學校居高不下的長期曠課(Chronic absenteeism)問題，紐約市教育局 (DOE)正提議對出勤法規進行近十年來的首次重大修訂。其中規定，從今年9月新學期開始，全市每所公立學校都必須配置一名「拒學聯絡員」(school avoidance liaison)。

根據這項新規定，各校須指派一名現職教職員擔任該職，可由教師、行政人員、社工或指導輔導員兼任。這名人員將接受應對學生「拒學行為」的專業培訓，並加入學校的「出勤委員會」，參與每周召開的例會以解決學生曠課問題。

在教育心理學中，「拒學行為」通常由嚴重的焦慮症、憂鬱症等社交或情緒障礙引發，導致學生長時間無法上學。研究估計，全美約有1%至15%的兒童存在拒學傾向。專家與家長普遍指出，在經歷疫情 期間的長時間停課後，學生重返校園的難度劇增，使得該問題愈發嚴峻。目前，紐約市公立學校約有33%的學生長期曠課。

紐約市公立學校面臨嚴峻的長期曠課危機，約有三分之一至35%的K-12公校生長期缺勤。根據定義，長期曠課指一學年缺勤達10天或以上。曠課主因包括住房不穩定、家庭動盪及學校氛圍等結構性問題。但法律規定公立學校不能僅因為曠課或缺勤就將學生停學或開除。

作為全美最大的公立學校系統，紐約市過去因缺乏應對拒學問題的官方指引，導致全市近1600所公校的處理方式參差不齊。部分學校能與家長深度合作，量身定制客製化方案引導孩子復學；但也有學校放任家長獨自面對，甚至直接通報兒童保護服務局(ACS)介入。去年，一項集體訴訟便指控教育局系統性地未能為長期曠課的殘障學生提供平等的受教權。

教育局發言人圖爾(Chyann Tull)發表聲明表示，新制將透過強化學校層級的培訓與協調，為教職員提供更多工具以緊密聯繫家庭。法律援助協會(Legal Aid Society)主管律師霍維茨(Susan Horwitz)也肯定此舉是幫助拒學學生的關鍵一步。