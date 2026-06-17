NBA／尼克封王18日隊史首次彩帶遊行 球迷應早規畫

遊行將從砲台公園附近出發，沿百老匯由鮑林格林向北行進至錢博斯街，最後抵達市政廳廣場。（記者高雲兒 / 製圖）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約尼克奪冠後，市府18日將在曼哈頓下城舉辦隊史首次彩帶遊行，並公布交通、安檢與觀禮提醒。

紐約尼克隊球迷的慶祝熱潮還將延續。紐約市將於18日(周四)上午10時，在曼哈頓 下城「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)為尼克隊舉辦隊史首次彩帶遊行，預計將吸引大批球迷湧入下城。本文整理遊行時間、路線、交通方式、攜帶物品限制及天氣提醒，供有意前往觀禮的民眾提前規畫。

遊行將從砲台公園(Battery Park)附近出發，沿百老匯 (Broadway)由鮑林格林(Bowling Green)向北行進至錢博斯街(Chambers Street)，最後抵達市政廳廣場(City Hall Plaza)。遊行結束後，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)將在市政廳舉行冠軍慶祝儀式，並向尼克隊頒發「城市鑰匙」(Key to the City)。由於預期人潮眾多，市府建議民眾提前抵達，在路障沿線尋找合適觀禮位置。

遊行當天，金融區及曼哈頓下城多條街道將封閉，市府建議民眾盡量搭乘大眾交通工具前往。觀禮民眾可搭乘4、5號線至鮑林格林站，或搭乘R、W、1號線至南碼頭(South Ferry)站，再步行前往遊行起點；也可搭乘史泰登島渡輪進入曼哈頓下城。為疏導遊行後返程人潮，18日下午1時至4時，史泰登島渡輪將加密至每15分鐘一班，為平日午後正常班次的兩倍。

警方預計將在遊行前公布更多安檢與安全措施。市府提醒，民眾應盡量輕裝前往，避免攜帶大型背包、冰桶、折疊椅及酒精飲品。由於遊行時間較長且人潮密集，建議穿著舒適鞋子，攜帶飲用水、防曬用品，也可準備輕便雨具。

天氣方面，18日紐約市預計以多雲為主，氣溫約在華氏80多度中段，上午有約50%機率出現陣雨。前往觀禮的民眾應留意天氣變化，做好防曬、補水及防雨準備。另外，市府已設立專門網站nyc.gov/knicks，提供遊行地圖、交通、安檢及最新資訊。

市長曼達尼表示，由於遊行當天碰上紐約州會考(Regents Exams)，市府無法取消學校上課，讓學生前往參加遊行。不過，曼哈頓兒童博物館將於17日下午4時，在83街、百老匯與阿姆斯特丹大道之間，為兒童舉辦一場尼克主題彩帶遊行。

彩帶遊行是紐約最具代表性的慶祝傳統之一，起源於19世紀金融區。當時券商使用股票報價機，機器會將股價記錄在細長紙帶上，金融區辦公室員工後來發現，從窗戶拋下紙帶能形成如雪花般飄落的效果，逐漸成為遊行慶祝的一部分。如今，彩帶遊行多用來表彰奪冠運動隊伍。市府今年將向遊行路線沿途辦公樓分發2500磅碎紙，讓辦公室員工延續向街道拋灑紙屑的傳統。