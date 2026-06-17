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紐約州府110億白卡標案 司法部控圖利廠商數百萬

記者胡聲橋／紐約報導
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聯邦政府指控霍楚政府官員在白卡居家照護計畫改革中存在詐欺。(美聯社)
聯邦政府指控霍楚政府官員在白卡居家照護計畫改革中存在詐欺。(美聯社)

聯邦司法部16日提告紐約州長霍楚(Kathy Hochul)政府，指控州府在一項110億元的白卡(Medicaid)居家照護計畫招標中涉偏袒特定廠商，使Public Partnerships LLC(PPL)取得合約，並涉嫌讓該公司從納稅人資金中不當獲取數百萬元。司法部表示，此案涉及聯邦醫療保健資金、投標公平性及公共信任，因此必須介入。

衛生廳長和Medicaid主任列被告 霍楚否認指控

該案與紐約州「親情計畫」(CDPAP)改革有關。CDPAP讓慢性病患或殘障人士可聘用親友作為照護者，並由白卡居家照護計畫支付薪資。州府在去年推動改革，將原本多家財務中介機構，整合為單一全州財務中介，由PPL接手近25萬名受助者與照護者的薪資服務。州府稱此舉可節省成本，但轉換過程引發混亂，許多殘障人士與照護者一度面臨薪資、客服與登錄問題。

司法部在訴狀中將州衛生廳長麥當諾(James McDonald)與Medicaid主任巴西里(Amir Bassiri)列為被告，但並未直接指控霍楚本人違法。不過訴狀稱，內部電郵顯示州長辦公室涉嫌積極參與轉換及招標過程，州衛生廳官員在審查其他投標者時，曾提到受到「州長辦公室壓力」。

司法部指出，PPL取得合約後，因急於招聘人手，曾建議把轉換期限從三個月延長至九個月，但州長辦公室拒絕延後。訴狀稱，2025年1月13日，即轉換窗口開啟一周後，PPL系統中21萬4000人僅43人完成轉換；但三天後，州衛生廳仍公開稱轉換「高效且有效」推進。

司法部還指控PPL涉嫌違反聯邦醫療詐欺法，虛報向白卡項目請款的成本，並提高從州府取得的行政費率。司法部民事司助理司法部長舒梅特(Brett Shumate)表示，紐約州未能監管受偏袒廠商，任其非法抽走白卡相關資金，「情節惡劣，背叛公眾信任。」

霍楚辦公室則否認指控，稱這是川普政府在選舉年將司法系統武器化、攻擊政治對手。州衛生廳也稱訴訟毫無根據，並表示轉換至單一財務中介合法且適當，有助控制成本、打擊濫用並維持照護品質。

精華 FAQ

  • 司法部指控紐約州在110億元白卡居家照護招標中偏袒PPL，讓其取得單一全州財務中介合約，並從納稅人資金中不當獲利數百萬元。

  • 州府將原本多家財務中介整合為單一承包商，由PPL統一處理近25萬名受助者與照護者薪資，目的是節省成本，但執行過程引發混亂。

  • 霍楚辦公室全面否認違法，稱司法部在選舉年武器化司法；州衛生廳則表示改革合法且必要，能控制成本、打擊濫用並維持照護品質。

白卡 紐約州 司法部

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