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逾20億校稅減免夏秋發放 近300萬紐約人受惠

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約州霍楚(Kathy Hochul)16日宣布，紐約州近300萬名居民將於今夏至秋季期間，透過「學校稅減免」(STAR)計畫獲得總額逾20億元的地稅減免；該計畫旨在為符合資格的屋主及長者提供地稅紓困，部分受惠者今年將以稅務豁免形式獲得減免，另有居民將收到州府寄出的退稅支票。

州府表示，大多數符合STAR抵免資格的屋主，將收到350元至600元不等的支票；大多數符合加強版STAR(Enhanced STAR)資格的長者，則可收到700元至1500元不等的支票。相關支票已開始寄出，並將於整個夏季及秋季期間陸續發放。受惠者可前往ny.gov/STAR查詢支票寄送進度，或登記直接存款。

根據州府公布的地區分布，今年STAR房產稅減免總額約21億元，受惠人數約278萬人。其中，紐約市將獲約1億4970萬元，受惠人數約47萬4000人；長島獲得金額最高，約6億5920萬元，受惠人數約57萬2000人；中哈德遜地區約4億6110萬元，受惠人數約39萬7000人；西紐約地區約1億6850萬元，受惠人數約31萬4000人。

紐約州稅務與財政廳代理廳長希勒(Amanda Hiller)表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。她提醒，新屋主或目前尚未就主要住所領取STAR福利的屋主，可前往稅務廳網站了解如何註冊並開始節省開支。

州府指出，已登記且符合STAR抵免資格的屋主，將在當地學校稅繳納截止日前收到STAR支票；包括紐約市、水牛城、羅徹斯特及雪城等部分地區，學校稅截止日期在6月底至7月，因此受惠者將較早收到相關福利；其它地區的發放將持續至夏季及秋季。

州府也鼓勵屋主透過稅務廳安全的線上服務系統，在「屋主福利入口網站」(Homeowner Benefit Portal)登記STAR抵免直接存款。若希望今年以直接存款方式及時收到STAR抵免，屋主應盡快登記；為確保按時發放，應至少在當地學校稅截止日前15個工作日完成登記。

此外，紐約州稅務廳將自7月起舉辦地區性STAR講座，協助民眾了解如何申請STAR並最大化相關福利。首場講座將於7月7日在伊利郡(Erie County)舉行，系列講座將持續整個夏季。民眾可前往州稅務廳STAR資源中心查詢講座時程及更多計畫資訊，網址為https://www.tax.ny.gov/star/。

精華 FAQ

  • 州府公布今年STAR房產稅減免總額約21億元，受惠人數約278萬人。款項將在夏季到秋季陸續發放，涵蓋符合資格的屋主與長者。

  • 大多數符合STAR抵免資格的屋主可收到350元至600元支票；符合加強版STAR資格的長者，則可收到700元至1500元不等的支票。

  • 受惠者可上ny.gov/STAR查詢支票寄送進度，也可在Homeowner Benefit Portal登記直接存款。若要趕上時程，最好在學校稅截止日前15個工作日完成登記。

霍楚 紐約州 退稅

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