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長島納蘇郡要開首家大麻店 居民連署反對 憂影響校園與社區

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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長島納蘇郡至今無合法娛樂用大麻零售店，但成功湖村(Village of Lake...
長島納蘇郡至今無合法娛樂用大麻零售店，但成功湖村(Village of Lake Success)近日擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道一帶商業區。圖為此前開張的布碌崙(布魯克林)首家大麻店。(記者胡聲橋／攝影)

長島納蘇郡(Nassau County)至今尚無合法娛樂用大麻零售店，但成功湖村(Village of Lake Success)近日擬修改分區法規，允許一家大麻零售店進駐北方大道(Northern Boulevard)一帶商業區，成為該郡首家大麻店。該提案引發居民反彈，截至15日上午，已有700多名居民在網路請願書上簽名反對。

成功湖村將於7月13日舉行公聽會，討論是否修改分區規定，讓大麻業者可在靠近湖畔大道(Lakeside Drive)的北方大道商業區設點。村長霍夫曼(Adam Hoffman)表示，村內最多只允許一家大麻店，且任何業者均須取得村董事會的特別使用許可。

反對的居民主要擔心大麻店靠近住宅區與校車路線。LI Press報導，近日被任命為村公園委員的居民李威廉(William Lee，音譯)表示，他家中有六歲與九歲孩子，不希望住家步行可達的距離內出現大麻店。他也質疑村方以大麻稅收平衡預算，「居民已繳高額地產稅，村方找不到其他方式，非常奇怪」。

其他居民則憂心，大麻可能影響青少年腦部發育、增加毒駕風險、衝擊房價與社區形象。居民也要求村方就此舉行全村公投，讓居民決定是否接受大麻店。

納蘇郡目前沒有合法娛樂大麻店，主要與地方政府長期反對有關。紐約州2021年通過娛樂用大麻合法化後，允許地方政府選擇是否允許大麻店進駐。納蘇郡內，北亨普斯特德(North Hempstead)、亨普斯特德(Hempstead)及蠔灣鎮(Oyster Bay)均選擇退出紐約州監管的大麻銷售計畫，成功湖雖在2021年選擇加入，但至今尚未批准任何商店。

除成功湖外，曾選擇退出的亨普斯特德村(Village of Hempstead)也在重新考慮立場。該村將於本月18日與22日舉行聽證會，討論修改村法規，允許零售大麻店營業。

與納蘇郡形成對比的是，長島蘇福克郡(Suffolk County)多地大麻零售已快速成長，包括河頭鎮(Riverhead)、布魯克海文鎮(Brookhaven)、南安普敦鎮(Southampton)、巴比倫鎮(Town of Babylon)與東法明代爾地區(East Farmingdale)等地。據報導，長島各社區2024年從大麻銷售中獲得350萬元收入，其中巴比倫鎮取得260萬元。

精華 FAQ

  • 因為納蘇郡至今沒有合法娛樂用大麻零售店，而成功湖村正考慮修改分區法規，讓業者在北方大道商業區設店，可能成為全郡第一家。

  • 反對者憂心店址靠近住宅區與校車路線，也擔心影響青少年腦部發育、增加毒駕風險、壓低房價並傷害社區形象，因此要求公投決定。

  • 納蘇郡多數地方長期反對或尚未批准，成功湖與亨普斯特德村則重新討論開放；相較之下，蘇福克郡多地已設店，2024年收入達350萬元。

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