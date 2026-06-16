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亞裔移民服務緊張 社區籲市府撥款350萬元

記者許君達／紐約報導
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由15家機構組成的RISE行動網絡在市政廳前集會，要求市府提供350萬元預算，以...
由15家機構組成的RISE行動網絡在市政廳前集會，要求市府提供350萬元預算，以確保對移民社區至關重要的法律和社會安全網服務能順利運作。(亞美聯盟提供)

紐約「快速移民支援與賦權組織」(RISE)在市政廳集會，要求市府在2027財年市預算中為RISE及其合作夥伴網絡提供350萬元的資金，多名亞裔民代到場支持。

據介紹，RISE行動網絡共有15個合作機構，用12種語言為全市近150萬亞裔人口提供法律援助、社會安全網等方面的服務，是紐約市唯一以服務亞裔社區為主要使命的移民服務組織。合作成員包括亞美聯盟(AAF)、亞洲人平等會(AAFE)、亞裔美國人法律辯護與教育基金(AALDEF)、華人策劃協會(CPC)、布碌崙華裔美國人協會(BCA)等以華人社區為主要服務對象的機構。

數據顯示，2024年以來，紐約市華裔移民的被捕人數飆升1044%、孟加拉裔的被捕者也增加了1000%。而根據人口統計，紐約市接近65%的亞裔居民在外國出生，亞裔移民在非公民人口中占30%，在當前的移民執法力度下，他們均屬面臨風險的人群；而在亞裔兒童中，近九成家庭的父母雙方至少有一人是出生於外國的移民。

僅在今年的前六個月內，RISE合作夥伴就為超過2200名尋求法律支援的人提供了支援，隨著近來移民執法行動的強度不斷加大，紐約亞裔社區對此項服務的需求飆升，導致RISE網絡的資源捉襟見肘，急需更多的資助。華策會行政總監何永康表示，該機構今年以來提供的服務已達去年同期的兩倍以上，但資源仍然不足，導致候補名單上還有近500人。

市議長梅寧(Julie Menin)表示，為保護移民社區，市議會正在為包括RISE在內的社區服務機構爭取總計8000萬元的資金。華裔市議員莊文怡表示，RISE網路在移民法律資源轉介、移民權利教育等當前最關鍵的服務上，發揮著難以替代的作用，因此市府有必要提供足額資金以確保這些服務的順利運作。

精華 FAQ

  • RISE要求紐約市在2027財年預算中，為其及合作夥伴網絡撥款350萬元，以維持亞裔移民法律援助、社會安全網與轉介服務。

  • RISE由15個合作機構組成，使用12種語言，服務全市近150萬亞裔居民，提供法律援助、移民權利教育、社會安全網與資源轉介。

  • 因移民執法加劇，華裔與孟加拉裔被捕數大幅上升，前六個月求助者已逾2200人，華策會服務量翻倍，候補名單仍接近500人。

亞裔 移民 布碌崙

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