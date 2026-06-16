快捷紐約 霍楚宣布50項簡政舉措

紐約州長霍楚宣布涵蓋22個州政府機構的一系列監管改革措施。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)15日宣布涵蓋22個州政府機構的一系列監管改革措施。這50項舉措是霍楚「快捷紐約 」(Express NY，即加快流程以簡化服務)計畫的首批措施，旨在「簡化官僚 環節」。通過減少繁瑣的費用和文書工作，這些措施將使紐約市民更容易獲得住房和醫療保健等基本需求。

這些監管方面的改革措施以節省時間、節省資金和增加服務可及性為主要目標，包括簡化理髮師、美容師、房地產專業人士、公證員、保安人員以及其他執照續期申請流程；取消商用測量設備的收費；將遠程醫療服務擴展至輔助生活設施，並廢除15項過時的勞動法規—其中包括一項20世紀50年代的法規，該法規要求餐廳須獲得許可才能允許女性在午夜後工作。

其他舉措包括，衛生部門降低養老院在建設項目中需出資25%的股權要求，簡化全州養老院的建設和現代化改造流程；高速公路管理局將取消對公路範圍內廣告的許可要求；農業和市場部門取消在紐約州使用商用秤重或測量設備的100元申請費；取消運輸寬度在14至16呎之間的預製房屋需繳納的2萬5000元保證金；取消休閒獵人申請獵犬許可證需繳納的25元申請費等。

霍楚2025年10月呼籲州府各機構提出可廢除或修改的法規建議，以提高政府效率。在收到近百項建議後，霍楚於2月啟動「快捷紐約」項目，旨在修訂過時的全州法規，並收集選民對他們認為不必要、繁瑣或過時的政策的反饋意見。

霍楚辦公室15日宣布，「快捷紐約」線上入口網站在4月3日的截止日期前共收到紐約州全部62個郡的近4000份提案。州府官員正在審查這些提案，審查結果將為今年稍後實施的進一步監管改革措施提供依據。

霍楚表示，「政府的宗旨應該是為人民服務，而不是與人民作對。每個紐約人都認同，官僚主義障礙成了攔路虎和絆腳石，浪費了時間和金錢」。根據霍楚2026年1月在州情咨文中首次提出的「快捷紐約」計畫，紐約居民將節省數千萬元不必要的費用和合規成本。