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快捷紐約 霍楚宣布50項簡政舉措

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州長霍楚宣布涵蓋22個州政府機構的一系列監管改革措施。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚宣布涵蓋22個州政府機構的一系列監管改革措施。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)15日宣布涵蓋22個州政府機構的一系列監管改革措施。這50項舉措是霍楚「快捷紐約」(Express NY，即加快流程以簡化服務)計畫的首批措施，旨在「簡化官僚環節」。通過減少繁瑣的費用和文書工作，這些措施將使紐約市民更容易獲得住房和醫療保健等基本需求。

這些監管方面的改革措施以節省時間、節省資金和增加服務可及性為主要目標，包括簡化理髮師、美容師、房地產專業人士、公證員、保安人員以及其他執照續期申請流程；取消商用測量設備的收費；將遠程醫療服務擴展至輔助生活設施，並廢除15項過時的勞動法規—其中包括一項20世紀50年代的法規，該法規要求餐廳須獲得許可才能允許女性在午夜後工作。

其他舉措包括，衛生部門降低養老院在建設項目中需出資25%的股權要求，簡化全州養老院的建設和現代化改造流程；高速公路管理局將取消對公路範圍內廣告的許可要求；農業和市場部門取消在紐約州使用商用秤重或測量設備的100元申請費；取消運輸寬度在14至16呎之間的預製房屋需繳納的2萬5000元保證金；取消休閒獵人申請獵犬許可證需繳納的25元申請費等。

霍楚2025年10月呼籲州府各機構提出可廢除或修改的法規建議，以提高政府效率。在收到近百項建議後，霍楚於2月啟動「快捷紐約」項目，旨在修訂過時的全州法規，並收集選民對他們認為不必要、繁瑣或過時的政策的反饋意見。

霍楚辦公室15日宣布，「快捷紐約」線上入口網站在4月3日的截止日期前共收到紐約州全部62個郡的近4000份提案。州府官員正在審查這些提案，審查結果將為今年稍後實施的進一步監管改革措施提供依據。

霍楚表示，「政府的宗旨應該是為人民服務，而不是與人民作對。每個紐約人都認同，官僚主義障礙成了攔路虎和絆腳石，浪費了時間和金錢」。根據霍楚2026年1月在州情咨文中首次提出的「快捷紐約」計畫，紐約居民將節省數千萬元不必要的費用和合規成本。

精華 FAQ

  • 這批改革涵蓋22個州政府機構，集中在簡化申請程序、取消部分收費、放寬醫療服務限制，以及清理過時法規，目標是讓民眾更快取得所需服務。

  • 內容包括簡化多類執照續期、取消商用測量設備申請費、廢除部分勞動法規、降低養老院建設門檻，並取消預製房屋保證金與獵犬許可費等。

  • 州府已在入口網站收到來自全州62個郡的近4000份提案，官員正加以審查，並將根據結果在今年稍後推出更多監管改革措施，延續簡政方向。

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