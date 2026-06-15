縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

尼克隊奪冠的狂歡中，尼克隊奪冠的狂歡中，球迷在街頭燃放煙火，後來失控演變成焚燒校車。(美聯社)

紐約尼克 隊(New York Knicks)13日晚在NBA總決賽第五戰中以94比90險勝聖安東尼奧馬刺隊，終以4:1拿下53年來的首座NBA總冠軍。然而，這場載入史冊的勝利隨後卻演變成一場全城失控的瘋狂騷亂，根據紐約市警(NYPD)，共有四人被刺傷、一人遭槍擊 ，63人被捕。

4人被刺傷 1人中彈 10警受傷

當晚，在尼克隊主場的曼哈頓中城麥迪遜廣場花園 (MSG)外，情緒失控的群眾公然襲擊前來維持秩序的紐約市警。現場影片顯示，多名男子在眾人起鬨下直接跳上一警車瘋狂踩踏，並徹底砸碎了前擋風玻璃。

隨著瘋狂的慶祝人潮蔓延至時報廣場，局勢在午夜過後進一步失控，15輛世界盃接駁車也在時報廣場被大批群眾圍堵，部分人士爬上車頂、闖入駕駛座，其中一輛被市府調來支援的校巴被縱火，部分滋事分子甚至開始拆毀車體，將校巴的引擎蓋和車身零件強行扯下並在空中揮舞，隨後更有人直接在街頭放火焚燒校車，現場濃煙滾滾；共有五輛校巴遭到狂熱暴徒蓄意拆毀並縱火。

奪冠當晚，數千名狂熱球迷徹夜湧入曼哈頓中城街頭。(美聯社)

凌晨2時左右，時報廣場的混亂局勢升級為流血槍擊事件。一名17歲的青少年在42街與百老匯大道附近左腳中彈，隨即被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，目前傷勢穩定。紐約市警隨後在39街附近迅速逮捕了三名可疑男子，並在現場起獲一把槍，目前全案仍在持續調查中。

為了平息這場脫序的狂歡騷亂，紐約市警出動了數百名身穿重型防暴裝備的警力以及騎警隊，強行封鎖第八大道與西31街等核心路段並強力驅散人群。警方在推進過程中與拒絕離去的滋事者爆發激烈肢體衝突，多名試圖反抗的群眾被當街摔在地並扣上手銬。

截至14日上午，警方已逮捕63人，起訴罪名包括襲警、非法持有槍枝、刑事毀壞、擾亂公共秩序以及拒捕。整晚的混亂導致10名警員受傷，其中一名警員面部遭到重拳毆打，另一名警員則被迎面砸來的玻璃瓶擊中。

不過，在騷亂之外，尼克隊在半世紀後重新捧起的冠軍獎座也為紐約市注入強大的凝聚力，讓見證此刻的紐約客無不為此驕傲。華人球迷K同學當晚與朋友一同在酒吧觀賽，尼克隊贏下比賽後，酒吧也應景地放起了紐約的標誌性讚歌「Empire State of Mind」；「這是讓我愛上紐約的時刻」，K同學說。

市主計長李文(Mark Levine)也透過X表示，全市居民都自發地湧入公園、走上街頭慶祝，「我這輩子從未見過這樣的情景，尼克隊真的成了這座城市最偉大的凝聚力」。