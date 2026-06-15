曼哈頓州議員參選人余炳文訪華埠余風采堂 籲華人支持華人

紐約州眾議會第66選區民主黨參選人余炳文(Benjemin Yee)走訪華埠余風采堂，獲得余氏宗親支持。(記者許君達╱攝影)

紐約州眾議會第66選區華裔民主黨參選人余炳文(Benjemin Yee)14日走訪曼哈頓華埠 的紐約余風采堂，與余氏族人交流並尋求支持。

余炳文為在紐約出生的混血華裔，畢業於布朗士科學高中、密西根大學和倫敦經濟學院，獲政治科學學位，曾先後任職於政府、非營利機構和科技企業，並在歐巴馬的競選活動中從事基層工作，川普第一任期開始後，余炳文開始從事公民教育工作，現任民主黨第66區州級委員會成員。余炳文表示，他的祖父是在「排華法案」期間以「紙生仔」(Paper Sons)形式來美的華裔移民，母系則來自在大屠殺中倖存的波蘭猶太人家庭，而他自己則在經歷了仇亞浪潮和本屆政府的反移民政策後，認為華人 和亞裔作為紐約人口增長最快的新移民群體，需要更廣泛的代表性，因此決定參選。

余炳文的政見包括推動更激進空屋稅立法以及促進可負擔住房建設、反對科技與政治寡頭統治、推廣免費高效公共交通、加強精神健康問題社區干預以保護公共安全等，他還主張在公立教育中增加強制公民權、媒體識讀以及金融理財知識普及課程，並積極推進氣候議題。

66選區包含曼哈頓下城的翠貝卡、蘇荷、格林威治村和東村的西半部分，與華埠緊鄰、但未涵蓋主要的華人社區。但余炳文表示，雖然選區不同，但在州議會層面，擁有更多亞裔代表對所有華人來說都不會是壞事，「多一個人就多一分聲量」。

由於現任州眾議員格麗克(Deborah Glick)不再尋求連任，66選區的初選面臨激烈競爭，現有六人在競爭民主黨候選人資格。根據競選數據庫Ballot Pedia的紀錄，余炳文獲得2萬5482元捐款，落後於至少兩名競爭對手。

余風采堂主席余伯禧、副主席余乾源、元老余宏基、總顧問余鋼深及顧問余典榮、余錦韶、余長安等當日接待了余炳文，並對他的競選表示支持。

余炳文(右二)呼籲華人選民積極支持他作為亞裔的代表參選。圖為余炳文向余風采堂主席余伯禧(左二)繳納會員費。(記者許君達╱攝影)