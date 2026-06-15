華埠州眾議員初選6人混戰 亞潮萌背書詹瑪麗

無黨派政治團體「亞潮萌」宣布背書州眾議會65選區民主黨參選人詹瑪麗(Mariama James)，該選區涵蓋曼哈頓主要華人社區。詹瑪麗現任民主黨第65C區領袖、曼哈頓民主黨副主席。圖為她今年早些時候在曼哈頓華埠舉辦社區見面會。(記者范航瑜╱攝影)

紐約無黨派政治團體「亞潮萌 」14日宣布背書州眾議會65選區民主黨參選人詹瑪麗(Mariama James)。該選區涵蓋曼哈頓華埠 的主體部分，65區州眾議員是代表曼哈頓華人社區的主要民代職位。

亞潮萌發布聲明表示，認可詹瑪麗對公共安全及華埠居民關切事項的主張。聲明指出，詹瑪麗堅決反對華埠的監獄建設，並承諾將會力挺旨在要求電單車或滑板車必須登記、投保並取得執照的「陸瑞英提案」(Priscilla's Law)。

在教育方面，詹瑪麗主張加強公立學校教育品質、推動以能力為本的選拔體系，並支持保留SHSAT考試。

亞潮萌主席朱雅婷表示，詹瑪麗真誠傾聽並回應華人社區的關切，令人印象深刻，而她的政見也與亞潮萌的立場一致，因此決定為她背書。

據其表示，詹瑪麗自幼生長在65選區所在的曼哈頓下東城，曾長期推動九一一倖存者權益保護、可負擔住房項目並擔任家長團體領導者，她現任民主黨65C區領袖以及曼哈頓民主黨副主席。除亞潮萌外，華埠前任華裔市議員陳倩雯此前亦宣布背書詹瑪麗。

65選區現有六名民主黨參選人參加初選，除詹瑪麗外，亦有兩名華裔參選人王鏑和張偉立。其中身為民主黨65B區領袖的王鏑已獲得民主黨65D區領袖兼紐約東華協會主席于金山、小義大利社區活躍人士古奇(Edward Cuccia)等的支持，張偉立則獲得華裔州參議員劉醇逸的背書。

今年的黨內初選定於6月23日，提前投票現已開始。在65選區民主黨初選中勝出的候選人，將在11月的普選中對決已因無人挑戰而自動勝出的共和黨候選人丘海倫。