哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

位於紐約曼哈頓的常春藤 名校哥倫比亞大學 (Columbia University)日前宣布，將恢復本科入學申請的SAT或ACT等標準化考試要求。此舉反應了全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。

校方指出，這項新規定將從2027至2028學年的招生周期開始生效。而為了給予未來的申請者更充裕的時間進行複習與準備，在今秋到來的申請季中，哥倫比亞學院(Columbia College)與哥倫比亞工程學院(Columbia Engineering)這兩大本科常規項目仍將維持免試彈性。

哥大 在2020年因疫情導致大批考場暫時關閉而緊急實施免試政策。這項緊急措施隨後被數度延長，於2023年被校方定為永久政策，當時校方堅稱學生「不應被單一因素所定義」。

然而校方日前坦言，經過教職員長達數年的評估，數據明確顯示標準化考試成績與其他考量因素相結合，依然是預測學生未來在大學校園能否取得成功的重要指標。

校方此次風向轉變無疑與標準化考試支持者的觀點不謀而合。支持者認為，SAT和ACT不僅能預測學生學術表現和未來職場就業準備度，也能有效過濾部分高中近年愈發嚴重的「成績通膨」(grade inflation)現象；此外，亮眼的考試成績更能讓基層或低收入家庭的高才生成功進入大學招生官的視野。

哥大的回歸，也意味著由疫情催生的「免試時代」在常春藤聯盟中徹底終結。升學顧問、Sam Tutors執行官潘登指出，對於普遍標準化成績優異的華裔學子而言，如今的入學標準轉向無疑是利好消息；「我們這幾年的錄取結果確實要比疫情的那幾年好，這個肯定是和恢復標準化有關的」。她也指出，如今標準化準備的時間線愈發前移，大量孩子在九年級暑假便開始補課，以因應新一輪申請政策轉變。