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尼克奪冠 紐約華人球迷：與有榮焉

記者許君達／紐約報導
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紐約尼克隊13日晚間獲取總決賽第四勝，53年後再奪NBA總冠軍，令紐約陷入狂喜，...
紐約尼克隊13日晚間獲取總決賽第四勝，53年後再奪NBA總冠軍，令紐約陷入狂喜，而世界盃在紐約/新澤西賽區的第一場比賽亦在同日舉行。圖為尼克隊和巴西隊的球迷在紐約賓州車站外相遇。(記者許君達╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼克隊時隔五十三年奪冠，紐約華人球迷同聲歡慶。
  • 重點二：受訪者認為尼克作為城市代表，奪冠讓紐約人與有榮焉。
  • 重點三：台灣人Sunny與好友在機場看完比賽，臨時成為尼克粉絲。

紐約尼克隊時隔53年再度奪得NBA總冠軍，紐約華人亦加入歡慶的人群。多名受訪者均表示，作為紐約的城市代表，尼克隊奪冠令他們與有榮焉，而無論平時是否熱中於籃球，作為紐約人，都能共享這份歡樂。

在13日晚間的冠軍賽期間，台灣人Sunny正在甘迺迪機場等待回台的航班，結果她在機場內看完了整場比賽。而同航班的一名日裔乘客見狀也加入了看球的隊伍，「於是我們成了整個安靜的候機區中唯一的噪音源」。

Sunny表示，她屬於「臨時球迷」，平時對NBA的關注並不多，但由於男友是土生土長的紐約人和尼克隊鐵桿球迷，她對尼克隊的關注度自然也隨著爭冠的步伐而逐漸升溫。她說，在看過的有限的比賽中，一次次的反敗為勝讓她感受到了尼克隊的韌性，「我想我現在已經成了尼克隊的粉絲，未來將會繼續關注」。

曾在波士頓和紐約都生活過的Shawn表示，她屬於「東區博愛型」球迷，雖然身邊很多朋友最愛的球隊都在西區，但她卻更支持進入總決賽的所有東區球隊，而如果爭冠球隊正好來自自己生活的城市，那便皆大歡喜。兩年前凱爾特人奪冠時，Shawn就在歡慶的人群中，而今年尼克隊奪冠、她也正好搬來了紐約，自然也要再分享一次這種狂喜。

Shawn表示，來到紐約後，她的合租室友是尼克隊的死忠球迷，經常在客廳中播放尼克隊的比賽，因此她也跟著室友了解到很多。從尼克隊蟄伏榜尾多年、然後逐漸復甦的故事中，她體會到了這支球隊的勵志以及它所承載的這座城市的期望。此外，Shawn說她天生就比較喜歡身高較低、身體更瘦弱的球隊，因為看著他們克服困難戰勝強敵，會更有熱血的色彩。

精華 FAQ

  • 受訪者普遍認為尼克不只是球隊，更代表紐約這座城市，因此奪冠等於替整個城市爭光；即使平時不常看球，也會因身為紐約人而共享這份榮耀。

  • Sunny當晚正在甘迺迪機場等待返台班機，便在機場內從頭看到尾；同航班一名日裔乘客也加入觀賽，讓原本安靜的候機區熱鬧起來。

  • Shawn曾在波士頓與紐約生活，習慣支持東區球隊；搬到紐約後又受合租室友影響，從尼克多年低潮到復甦的故事中，感受到這支球隊的勵志力量。

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