尼克53年來首冠 紐約18日紙帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光
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紐約尼克隊(New York Knicks)在NBA總決賽中以4:1擊敗聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，贏得53年以來的首個總冠軍。市長曼達尼(Zohran Mamdani)14日宣布，將於18日(周四)為尼克隊舉辦盛大的紙帶遊行(Ticker-Tape Parade)，慶祝勝利。這場遊行或將成為紐約市歷史上規模最大的遊行。
根據市長曼達尼(Zohran Mamdani)最新透露的細節，遊行將於上午10時在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)開始，沿著百老匯大道，又稱英雄峽谷(Canyon of Heroes)向北行進，最終抵達市政廳。遊行結束後，曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動和「城市之鑰」(Key to the City)授予儀式。
這是尼克隊自1973年以來獲得的首個NBA總冠軍，這也是紐約市歷史上第一次為尼克隊舉行盛大的紙帶遊行。曼達尼表示，這體現了紐約這座城市永不放棄的精神。曼達尼說，「我讀到一篇文章，裡面提到，在我們這座城市的歷史上，這種團結往往出現在悲劇時刻，而如今這種團結卻源於喜悅，真是太美好了」。
「英雄峽谷」紙帶遊行歷來是紐約市規模最大的慶祝活動，過去包括二戰勝利、阿波羅11號登月，以及紐約洋基隊、美國女子足球隊贏得世界大賽冠軍等，都曾舉辦過紙帶遊行。
官方尚未公布預計的遊行人數，但以往遊行中人數最多的一次據估計是1991年歡迎海灣戰爭歸來部隊的遊行，當時吸引了近500萬人。其他一些英雄峽谷的遊行，比如1969年阿波羅11號登月、1962年為宇航員格倫(John Glenn)舉行的遊行，以及1951年為麥克阿瑟將軍(Gen. Douglas MacArthur)舉行的遊行都吸引了大約400萬人參加。
曼達尼也宣布，為了慶祝勝利，市政廳和全市各處的市政建築將於18日晚間亮起代表尼克隊的藍橙相間燈光。
尼克隊在NBA總決賽中以四比一擊敗聖安東尼奧馬刺隊，拿下隊史近五十三年來的首座總冠軍，也是自1973年後再次登頂。 遊行訂於18日星期四上午10時開始，起點在曼哈頓下城的砲台公園，沿百老匯大道，也就是英雄峽谷，向北行進至市政廳。 遊行結束後，市長曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動與城市之鑰授予儀式，並於當晚讓市政建築亮起藍橘相間燈光。
精華 FAQ
尼克隊在NBA總決賽中以四比一擊敗聖安東尼奧馬刺隊，拿下隊史近五十三年來的首座總冠軍，也是自1973年後再次登頂。
遊行訂於18日星期四上午10時開始，起點在曼哈頓下城的砲台公園，沿百老匯大道，也就是英雄峽谷，向北行進至市政廳。
遊行結束後，市長曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動與城市之鑰授予儀式，並於當晚讓市政建築亮起藍橘相間燈光。
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