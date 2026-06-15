尼克53年來首冠 紐約18日紙帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光

暌違53年，紐約尼克隊再獲NBA總冠軍。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼克隊以四比一擊敗馬刺，奪下五十三年來首座NBA總冠軍。

尼克隊以四比一擊敗馬刺，奪下五十三年來首座NBA總冠軍。 重點二： 紐約市將於十八日舉辦紙帶遊行，起點在下城砲台公園。

紐約市將於十八日舉辦紙帶遊行，起點在下城砲台公園。 重點三：遊行後市政廳將辦慶功典禮，並點亮全市藍橘代表色。

紐約尼克 隊(New York Knicks)在NBA 總決賽中以4:1擊敗聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)，贏得53年以來的首個總冠軍。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)14日宣布，將於18日(周四)為尼克隊舉辦盛大的紙帶遊行(Ticker-Tape Parade)，慶祝勝利。這場遊行或將成為紐約市歷史上規模最大的遊行。

根據市長曼達尼(Zohran Mamdani)最新透露的細節，遊行將於上午10時在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park)開始，沿著百老匯大道，又稱英雄峽谷(Canyon of Heroes)向北行進，最終抵達市政廳。遊行結束後，曼達尼將在市政廳廣場主持冠軍慶祝活動和「城市之鑰」(Key to the City)授予儀式。

這是尼克隊自1973年以來獲得的首個NBA總冠軍，這也是紐約市歷史上第一次為尼克隊舉行盛大的紙帶遊行。曼達尼表示，這體現了紐約這座城市永不放棄的精神。曼達尼說，「我讀到一篇文章，裡面提到，在我們這座城市的歷史上，這種團結往往出現在悲劇時刻，而如今這種團結卻源於喜悅，真是太美好了」。

「英雄峽谷」紙帶遊行歷來是紐約市規模最大的慶祝活動，過去包括二戰勝利、阿波羅11號登月，以及紐約洋基隊、美國女子足球隊贏得世界大賽冠軍等，都曾舉辦過紙帶遊行。

官方尚未公布預計的遊行人數，但以往遊行中人數最多的一次據估計是1991年歡迎海灣戰爭歸來部隊的遊行，當時吸引了近500萬人。其他一些英雄峽谷的遊行，比如1969年阿波羅11號登月、1962年為宇航員格倫(John Glenn)舉行的遊行，以及1951年為麥克阿瑟將軍(Gen. Douglas MacArthur)舉行的遊行都吸引了大約400萬人參加。

曼達尼也宣布，為了慶祝勝利，市政廳和全市各處的市政建築將於18日晚間亮起代表尼克隊的藍橙相間燈光。

尼克拿下NBA總冠軍，紐約球迷欣喜若狂。(美聯社)

18日紐約市將為尼克隊舉辦紙帶遊行。圖為2017年在紐約市為女足奪下世界冠軍舉辦的紙帶遊行。(市長辦公室提供)

尼克隊總冠軍賽獎盃，紐約市將舉行盛大的「英雄峽谷」紙帶遊行。(美聯社)