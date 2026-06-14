紐約市皇后區水上飛機遇浪墜河 2人輕傷

紐約市皇后區白石大橋附近的東河水面13日上午發生小飛機墜河事件。(美聯社)

紐約市皇后區 白石鎮(Whitestone)13日上午發生一起水上飛機墜河事故，市消防局(FDNY)海事單位迅速趕赴現場，成功救出機上的一名飛行員和一名乘客，二人僅受輕傷。

事故發生於上午9時20分許，一架水上飛機從白石鎮河濱大道(Riverside Drive)與158街附近的水面起飛，隨即遭遇大浪衝擊，飛機失控墜回水中。消防局於早上9時30分前接獲通報，隨即啟動大規模技術救援行動，出動海事單位急赴通頸大橋(Throgs Neck Bridge)與白石大橋(Whitestone Bridge)之間的附近水域急救。

雖水上飛機可在水面起降，但警方表示，這架飛機實際上從未成功升空，僅在嘗試起飛的過程中開始進水。

事發後，一艘私人船隻率先趕到現場，船員將繩索綁住下沉中的飛機，設法維持其浮力，為救援爭取時間。消防局海事單位隨後抵達，將兩名機上人員拉上救援船，並由緊急醫療服務(EMS)人員在現場進行評估。

目前救援人員正設法將沉入水中的飛機打撈上岸，消息人士指出，飛機將被拖往白石鎮。紐約市緊急事務管理辦公室(OEM)亦已派員協助應變，事故原因尚待調查。OEM亦指出，大規模消防及警方應變行動可能導致交通延誤、道路封閉及大眾運輸中斷。

「我正在起飛時撞上一個大浪，然後擋風玻璃裂開了，飛機開始進水」，飛行員奧佩迪薩諾(Giuseppe Oppedisano)事後接受訪問時表示，手肘因受傷而包著白色繃帶，「就是這樣，一切都沒事。」

67歲的奧佩迪薩諾是小頸知名義大利餐廳Il Bacco的老闆，他也是2020年10月一宗致命水上飛機事故的飛行員，當時這起事故造成一死三傷；奧佩迪薩諾在那次事故中傷勢危急，並接受了10次手術。

儘管經歷兩次劫後餘生，奧佩迪薩諾表示自己仍然會繼續飛，「這是一場意外，上次也是一起意外，因為當我準備降落在水面時，一艘船突然衝到我前面。」