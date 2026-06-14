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法拉盛109分局燒烤活動 拉近警民距離

記者高雲兒╱紐約報導
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市議員黃敏儀向109分局社區委員會成員頒發感謝狀。(記者高雲兒╱攝影)
市議員黃敏儀向109分局社區委員會成員頒發感謝狀。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦夏季社區燒烤活動(Community BBQ)，吸引眾多居民前來參加，包括市議員黃敏儀、帕拉迪諾(Vickie Paladino)等人。活動除提供餐點、讓居民與警方面對面交流外，也表揚近期在勤務中救人的警員，以及長期服務社區的義警成員。

109分局社區委員會也向長期服務社區的輔警張俊華(中)頒發「優秀義警服務獎」。(...
109分局社區委員會也向長期服務社區的輔警張俊華(中)頒發「優秀義警服務獎」。(記者高雲兒╱攝影)

警方最新CompStat數據顯示，截至7日，109分局今年迄今七大重罪案件總數較去年同期下降9.1%。其中，入室盜竊案降幅最大，下降43.6%、搶劫案下降31.7%、重大盜竊案下降12%。不過，強暴案及汽車重竊案分別上升42.1%及17.3%，顯示在整體案件下降的同時，部分犯罪類型仍是轄區治安隱憂。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury)表示，分局工作重點仍是降低犯罪及處理生活品質問題，讓居民無論返家、購物或在商業區活動時，都能感到安全。他說，警方希望確保民眾不成為犯罪受害者，同時也要回應社區對噪音、秩序及街道環境的關切。

活動中，109分局表揚兩名警員，警方表示，5月26日清晨約7時，警員Daniel Mirabile及Aidan Donnelly接報處理一起正在發生的攻擊案件。受害者為77歲男子，頭部及胸部多處被刺，傷勢嚴重。兩名警員迅速到場，協助傷者並通報嫌犯特徵，後續單位隨即將嫌犯逮捕。分局表示，兩名警員冷靜處置、及時救助，協助挽救傷者生命，因此獲頒5月「每月優秀警員」表揚。

此外，109分局社區委員會也向長期服務社區的華裔輔警張俊華(Chun Wah Cheung)頒發「優秀義警服務獎」，感謝他對社區的貢獻。黃敏儀也向109分局社區委員會成員頒發感謝狀。

黃敏儀表示，最近她向109分局反映居民關切，包括攤販管理、夜間噪音、商業區周邊非法停車、疑似性交易及非法賭博等問題，希望警方與相關執法部門加強巡查，並建立更固定的檢查安排。她補充，夏季夜間噪音與非法停車投訴增加，部分地點疑似性交易問題同樣令居民擔憂，相關情況都需要警方持續關注。

另外，她的辦公室也正與市公園局及警方保持合作，持續關注凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)治安及管理狀況，希望確保居民，特別是長者、兒童及家庭，能安心使用公共空間。

Daniel Mirabile(左)及Aidan Donnelly(右)獲得「每...
Daniel Mirabile(左)及Aidan Donnelly(右)獲得「每月優秀警員」獎。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦夏季社區燒烤活動。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警109分局近期在法拉盛舉辦夏季社區燒烤活動。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 主要是拉近警民距離，讓居民能直接與警方交流，並藉由社區聚會傳達治安資訊、回應生活品質問題，同時表揚對社區有貢獻的警員與義警。

  • 截至7日，七大重罪總數較去年同期下降9.1%，其中入室盜竊、搶劫與重大盜竊明顯減少，但強暴案與汽車重竊案則出現上升，仍需持續關注。

  • 她提到攤販管理、夜間噪音、商業區非法停車、疑似性交易與非法賭博等狀況，並表示希望警方與相關部門加強巡查，維持公園與社區安全。

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