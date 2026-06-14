法拉盛非法擺攤、占道與垃圾問題受關注 清潔局擬倍增執法人手

非法攤販、人行道堵塞、違規垃圾傾倒及王子街遊民營地等問題，成為多名民意代表及市府機構關注焦點。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)近期舉行的年度會議中，非法攤販、人行道堵塞、違規垃圾傾倒及王子街遊民 營地等問題，成為多名民意代表及市府機構關注焦點。其中，市議員黃敏儀辦公室表示，市府計畫增加專責街販執法人手，回應法拉盛商家長期訴求。

黃敏儀辦公室代表柯立人(Alexander Hart)表示，非法攤販多年來一直是法拉盛商改區及本地商家反映最頻繁的問題之一。根據市清潔局在初步預算聽證中的說明，市府計畫將專責街販執法的清潔警員人數由40人增至72人，接近翻倍。不過，相關經費仍需等待6月通過的最終市預算確認。

柯立人表示，清潔局近期已加強在法拉盛的街販執法，目前每周約進行三次，周末也有行動；紐約市警局亦會與清潔局合作，或獨立展開相關執法。根據黃敏儀辦公室提供的數據，今年4月至5月，清潔局在法拉盛共進行496次街販檢查，執行346次沒收，發出80張傳票，並處理大量食品與貨物，包括將7800磅食品送往堆肥處理、捐贈2萬4000磅食品及180磅物品。

除非法擺攤外，部分商家違規將貨架、桌台或商品陳列架擺放在人行道上的問題，也受到關注。柯立人表示，針對重複違規的「人行道攤位」(Stoop Line Stand)商家，新法已開始實施。若商家在12個月內多次違規占用人行道，罰款將逐步提高，從50元升至250元、350元等，以改善主街等繁忙路段的行人通行空間。他指出，相關措施已改善部分路段行人通行狀況，尤其是主街及鐵路橋下方過去較常出現堵塞的區域。

柯立人也提到，王子街長期遊民營地問題仍困擾周邊商家。黃敏儀辦公室近期已與新任社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)溝通，對方承認問題存在，市府將持續尋求更全面的處理方案。

紐約市清潔局公共關係部代表Jason Chen表示，清潔局將繼續與法拉盛商改區合作，針對非法傾倒、商業垃圾處理及非法張貼加強宣導與執法。他提醒，保持店門前人行道清潔是每家商戶的責任，商改區提供的是補充清潔服務，並不取代商家本身責任。非法張貼廣告每張可罰75元，重複違規清潔罰單也可能逐步增加。

非法攤販多年來一直是法拉盛商改區及本地商家反映最頻繁的問題之一。(記者高雲兒╱攝影)