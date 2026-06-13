離總冠軍剩一步 紐約市100處LinkNYC資訊亭轉播尼克總決賽

紐約市超過100座LinkNYC智慧資訊亭13日晚將同步直播NBA冠軍賽第五場賽事，讓民眾即使走在街頭，也能透過遍布五大區的人行道電子螢幕觀看比賽。(美聯社)

紐約尼克隊(Knicks)在NBA 總決賽第四戰完成29分大逆轉後，以3比1領先聖馬刺隊(Spurs)，距離自1973年以來首座總冠軍僅一步之遙。隨著總決賽第五戰將於13日(周六)晚在德州聖安東尼奧舉行，紐約市 已提前進入前所未有的「尼克狂熱」。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)12日宣布，全市超過100座LinkNYC智慧資訊亭13日晚將同步直播第五場賽事，讓民眾即使走在街頭，也能透過遍布五大區的人行道電子螢幕觀看比賽。此舉被視為市府將尼克隊總決賽打造為全城活動的一部分，希望讓無法取得門票的球迷也能共同參與。

除街頭直播外，紐約各地近期也陸續設置大型戶外觀賽活動。布萊恩公園(Bryant Park)、中央公園(Central Park)及布碌崙(布魯克林)等地均舉辦公開觀賽派對，其中布萊恩公園單場活動容量達5000人。

尼克熱潮甚至延燒至客場。根據票務平台TickPick統計，總決賽第五戰近一半門票由紐約及新澤西地區球迷購買。其中37%購票者來自紐約州，另有8%來自新澤西州，合計達45%；反觀地主德州買家僅占約12%。分析指出，這意味著馬刺隊可能在主場面臨近似客場的氛圍。

門票價格也持續飆升。第五戰最便宜的門票一度超過1700元，雖然近日略有回落，但入場價格仍在1200元以上。部分場邊座位更喊價超過10萬元。若系列賽返回麥迪遜廣場花園(MSG)進行第六戰，最低票價已突破1萬元。

由於紐約主場票價遠高於德州，有媒體計算，即使加上機票與飯店費用，部分球迷飛往聖安東尼奧看球的總花費，仍可能低於在麥迪遜廣場花園購買一張總決賽門票。

尼克隊上一次奪冠已是53年前。隨著球隊距離封王僅差一勝，從時報廣場到社區酒吧，從戶外觀賽派對到街頭資訊亭，紐約各地都瀰漫著濃厚的籃球氣氛。不少球迷期待，若尼克能在聖安東尼奧順利封王，紐約市將迎來半世紀以來最盛大的籃球慶典。

圖為紐約球迷10日在中央公園觀賽時為尼克隊助威。(美聯社)