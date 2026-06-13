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穩租房租金漲幅公聽會 租客房東激辯

記者顏潔恩／紐約報導
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圖為市租金指導委員會此前在皇后區舉行公聽會。(記者高雲兒／攝影)
圖為市租金指導委員會此前在皇后區舉行公聽會。(記者高雲兒／攝影)

紐約市租金指導委員會(RGB)11日在布碌崙(布魯克林)舉行公聽會，聽取租客與房東對租金穩定公寓漲幅的意見；當晚來自當地的租客與房東都踴躍出席，雙方也各自強調無法承受對方所主張的方案。

當日作為租客代表出席的布蘭雅(Jaren Brown)，是約250萬名居住在租金穩定公寓的紐約客之一，她呼籲市府凍結租金；「我希望每天在自己的公寓醒來時，能少一點生活壓力」，她說道，目前房租已經占去她薪水的一半以上，「那些錢到底花到哪裡去了？我並沒有在我的大樓裡看到任何改善」。

租客瑪歇爾(Crystal Marshall)則表示，市府應考慮到老年人的處境，「在什麼都漲價的情況下，薪水沒有增長的人應如何是好？」

目前委員會正在考慮多種方案，包括租金完全凍結，或將一年期租約租金調升最多2%、兩年期租約調升最多4%，相關決定將影響全市約100萬套租金穩定住宅；然而，房東方面認為，租金凍結將使他們的財務狀況更加惡化。

擁有60個出租單位的房東赫菲斯托(Sophia Hepheastau)則表示，隨著地產稅、水電費、保險費都在上漲著，多年來很多房東已經處於虧損狀態，且自新冠疫情以來情況只變得更糟。

代表小房東的民眾也表達類似看法，認為近年租金調幅根本跟不上維護老舊建築的成本，紐約小型房產業主協會(Small Property Owners of New York)科爾查克(Ann Korchack)表示，現有的調漲方案都遠不足以維持已有100多年歷史的住宅。

目前，租客與房東雙方都在等待委員會的最終決定，因為表決結果將直接影響他們今年秋季起需要支付或收取的租金；而紐約市租金指導委員會現在正在各區舉行公聽會，聽取大眾的意見，預計將於25日(周四)作出最終表決，適用於10月1日(周四)或之後生效的租約。

精華 FAQ

  • 這場在布碌崙舉行的公聽會，重點是聽取租客與房東對租金穩定公寓漲幅的意見，並作為日後表決是否凍租或調漲的依據。

  • 租客多半主張凍結租金，認為生活壓力沉重且薪資追不上物價；房東則認為地產稅、水電與保險成本上升，若凍租將使財務更惡化。

  • 租金指導委員會預計於25日作出最終表決，適用於10月1日或之後生效的租約，結果將影響全市約100萬套租金穩定住宅。

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