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圖輯╱世界盃紐約皇后區免費球迷區開幕 百度高溫難擋熱情

記者高雲兒╱紐約即時報導
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開放入場後，身穿各國隊服、披掛國旗的觀眾湧入場內。(記者高雲兒╱攝影)
開放入場後，身穿各國隊服、披掛國旗的觀眾湧入場內。(記者高雲兒╱攝影)

2026年世界盃足球賽11日正式開踢，紐約州、市府及紐約新澤西世界盃主辦委員會當日在皇后區的國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)舉行開幕記者會及剪綵儀式，宣布皇后區世界盃免費球迷區正式啟用。當日氣溫接近華氏百度，活動尚未對公眾開放前，已有大批球迷在烈日下排隊等候。開放入場後，身穿各國隊服、披掛國旗的觀眾湧入場內，為墨西哥對南非的世界盃揭幕戰暖場，現場氣氛熱烈。

該球迷區位於法拉盛草原可樂娜公園內，設於國家網球中心的阿姆斯壯球場(Louis Armstrong Stadium)，將作為紐約新澤西地區世界盃小組賽主要觀賽總部，播放所有小組賽賽事。開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。許多球迷身穿墨西哥隊球衣、披掛國旗、臉上彩繪國旗顏色，在高溫下仍不斷拍照、歡呼，等待進場觀賽。

主辦方將阿姆斯壯球場改造成大型世界盃觀賽場地，原本的網球場中央鋪設草皮，並設置大型螢幕播放賽事。場內另設沙發、扶手椅等觀賽區，場外則有多個官方合作夥伴設置互動攤位。球迷入場後可在各區參觀、拍照打卡，並領取球衣T恤、紀念品等，現場宛如大型體育嘉年華。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，紐約不只是主辦世界盃，「紐約就是世界盃」。她說，預計將有約100萬名來自全球的球迷湧入紐約地區，帶動社區、餐館、酒店與小商家人潮。由於正式比賽門票價格高昂，州府與市府希望透過免費球迷節，讓無法負擔門票的家庭也能在社區中共同觀賽，感受世界盃氣氛。

紐約新澤西世界盃主辦委員會執行長拉斯里(Alex Lasry)表示，主辦單位籌備已逾兩年，選擇皇后區作為小組賽觀賽總部，是因為皇后區被稱為「世界之區」，幾乎每支參賽隊伍都能在這裡找到支持者與移民社群。他指出，世界盃相關活動預計將為紐約地區帶來逾30億元經濟效益。

拉斯里表示，免費入場是球迷節的重要設計，目的就是讓更多民眾能參與這場全球體育盛事。據主辦方說法，阿姆斯壯球場的球迷活動最初曾考慮收取10元入場費，後來在州、市投入資金支持後，改為免費開放，以降低民眾參與門檻。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，皇后區每天都像世界盃一樣，充滿不同語言、旗幟與文化，因此官方球迷區落腳皇后區「再適合不過」。他說，許多家庭難以負擔世界盃門票，免費球迷區讓居民不分收入與郵遞區號，都能聚在一起為喜愛的球隊加油，也能為周邊商家帶來更多消費機會。

USTA球迷區每場可容納約7500名觀眾，民眾需提前上網登記入場。主辦方表示，民眾可至nynjfwc26.com/fan-events依場次預約免費入場券。皇后區USTA球迷區活動日期為11日至27日，部分場次仍可預約。

紐約州、市府及紐約新澤西世界盃主辦委員會當日在皇后區的國家網球中心)舉行開幕記者...
紐約州、市府及紐約新澤西世界盃主辦委員會當日在皇后區的國家網球中心)舉行開幕記者會及剪綵儀式。

開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)
開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)

主辦方將阿姆斯壯球場改造成大型世界盃觀賽場地，場內另設沙發、扶手椅等觀賽區。(記...
主辦方將阿姆斯壯球場改造成大型世界盃觀賽場地，場內另設沙發、扶手椅等觀賽區。(記者高雲兒╱攝影)

主辦方將阿姆斯壯球場改造成大型世界盃觀賽場地，原本的網球場中央鋪設草皮，並設置大...
主辦方將阿姆斯壯球場改造成大型世界盃觀賽場地，原本的網球場中央鋪設草皮，並設置大型螢幕播放賽事。(記者高雲兒╱攝影)

紐約新澤西世界盃主辦委員會執行長拉斯里(講話者)表示，選擇皇后區作為小組賽觀賽總...
紐約新澤西世界盃主辦委員會執行長拉斯里(講話者)表示，選擇皇后區作為小組賽觀賽總部，是因為皇后區被稱為「世界之區」。(記者高雲兒╱攝影)

開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)
開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)

球迷入場後可在各區參觀、拍照打卡，並領取球衣T恤、紀念品等，現場宛如大型體育嘉年...
球迷入場後可在各區參觀、拍照打卡，並領取球衣T恤、紀念品等，現場宛如大型體育嘉年華。(記者高雲兒╱攝影)

球迷入場後可在各區參觀、拍照打卡，並領取球衣T恤、紀念品等，現場宛如大型體育嘉年...
球迷入場後可在各區參觀、拍照打卡，並領取球衣T恤、紀念品等，現場宛如大型體育嘉年華。(記者高雲兒╱攝影)

志願者們。(記者高雲兒╱攝影)
志願者們。(記者高雲兒╱攝影)

州長霍楚(講話者)表示，紐約不只是主辦世界盃，「紐約就是世界盃」。(記者高雲兒╱...
州長霍楚(講話者)表示，紐約不只是主辦世界盃，「紐約就是世界盃」。(記者高雲兒╱攝影)

開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)
開賽前，已有上千名球迷排隊等候，其中以墨西哥隊支持者居多。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 球迷區設於法拉盛草原可樂娜公園內的阿姆斯壯球場，11日隨世界盃開踢正式啟用，並開始播放小組賽賽事供民眾免費觀賽。

  • 因為免費入場、可看揭幕戰與後續小組賽，還能參與嘉年華式活動。現場以墨西哥隊支持者最多，許多人身披國旗、穿球衣熱情應援。

  • 主辦方希望讓無法負擔昂貴門票的家庭也能參與世界盃，同時帶動餐館、酒店與小商家人潮，並預估相關活動可為紐約地區創造可觀經濟效益。

世界盃 皇后區 法拉盛

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