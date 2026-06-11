我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

世界盃彩繪列車出發 邊玩邊追賽事

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃主題彩繪地鐵列車開始上線，彩繪將呈現總共48支參賽球隊的國旗元素。(202...
世界盃主題彩繪地鐵列車開始上線，彩繪將呈現總共48支參賽球隊的國旗元素。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

為配合即將登場的世界盃足球賽，大都會運輸署(MTA)與紐約/新澤西賽區組委會聯合推出世界盃主題彩繪地鐵列車。首列彩繪列車9日起已在紐約地鐵1號線上運營，繪畫以自由女神像手中的火炬意象為載體，呈現各參賽國國旗的配色與經典視覺元素，同時附有2026年美加墨世界盃的主視覺，旨在將世界盃的熱情通過地鐵列車傳遞到全市各個社區。

首組彩繪列車以即將亮相紐約賽區的法國和塞內加爾隊為主題，現已開始在1號線上運行。...
首組彩繪列車以即將亮相紐約賽區的法國和塞內加爾隊為主題，現已開始在1號線上運行。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

紐約/新澤西賽區組委會執行長拉斯里(Alex Lasry)表示，紐約地鐵是串連這座城市生命力的主動脈，世界盃主題彩繪列車則將把世界盃的熱度直接帶給市民與遊客。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則希望以這種形式鼓勵到訪的球迷和遊客都盡量搭乘地鐵，以便近距離體驗這座世界都市的多元魅力。

根據計畫，彩繪列車將運行在多條地鐵線上，其中在紐約/新澤西亮相小組賽的九支參賽球隊，將獲得整組列車的重點呈現，而其他39支隊伍則會各自占據一個車廂(東道主美國隊會出現兩次)。目前第一組進入1號線運營的列車以法國和塞內加爾為主題，後續還將在另外八條線路上投放彩繪列車，市民如正巧遇到，可打卡拍照。

塞內加爾主題列車出現在地鐵月台上。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)
塞內加爾主題列車出現在地鐵月台上。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

即將投放彩繪列車的具體線路和主題安排如下：

R線：巴西與摩洛哥

2線：挪威與塞內加爾

6線：巴拿馬與英格蘭

7線：厄瓜多與德國

4線：日本、克羅埃西亞、加拿大、突尼西亞、葡萄牙、海地、瑞士、烏茲別克斯坦、迦納、美國

A線：西班牙、蘇格蘭、沙烏地阿拉伯、剛果民主共和國、澳洲、美國、維德角、荷蘭、約旦、瑞典

E線：哥倫比亞、埃及、阿爾及利亞、烏拉圭、紐西蘭、土耳其、伊拉克、古拉索、象牙海岸、捷克

F線：阿根廷、南非、波黑、奧地利、巴拉圭、韓國、伊朗、墨西哥、比利時、卡達。

精華 FAQ

  • 由大都會運輸署與紐約／新澤西賽區組委會聯手推出，目的是把世界盃熱度帶進紐約地鐵，讓市民與遊客在通勤途中也能感受賽事氛圍。

  • 首列列車已在紐約地鐵1號線運營，車身以自由女神像火炬意象為核心，並融入各參賽國國旗配色與視覺元素，還附上2026世界盃主視覺。

  • 計畫將在多條地鐵線投放彩繪列車，小組賽亮相的九支球隊會獲整組呈現，其餘39隊則分配到車廂；R線到F線都有不同國家組合。

世界盃 新澤西 MTA 彩繪列車

上一則

中央公園馬匹猝死 禁止馬車聲再起

下一則

紐約市「世界盃裁判工具包」 保障移民、勞工權益
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美加墨世界盃要踢39天 1張圖看32強對戰表

美加墨世界盃要踢39天 1張圖看32強對戰表
世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行

世界盃倒計時 考驗紐約交通 8「嚴重壅堵日」乘公交出行
世界盃／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

世界盃／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭
曼達尼發布世界盃宣傳片 大力神盃紐約免費展出

曼達尼發布世界盃宣傳片 大力神盃紐約免費展出

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多