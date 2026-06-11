世界盃彩繪列車出發 邊玩邊追賽事

世界盃主題彩繪地鐵列車開始上線，彩繪將呈現總共48支參賽球隊的國旗元素。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

為配合即將登場的世界盃 足球賽，大都會運輸署(MTA )與紐約/新澤西 賽區組委會聯合推出世界盃主題彩繪地鐵列車。首列彩繪列車 9日起已在紐約地鐵1號線上運營，繪畫以自由女神像手中的火炬意象為載體，呈現各參賽國國旗的配色與經典視覺元素，同時附有2026年美加墨世界盃的主視覺，旨在將世界盃的熱情通過地鐵列車傳遞到全市各個社區。

首組彩繪列車以即將亮相紐約賽區的法國和塞內加爾隊為主題，現已開始在1號線上運行。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

紐約/新澤西賽區組委會執行長拉斯里(Alex Lasry)表示，紐約地鐵是串連這座城市生命力的主動脈，世界盃主題彩繪列車則將把世界盃的熱度直接帶給市民與遊客。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則希望以這種形式鼓勵到訪的球迷和遊客都盡量搭乘地鐵，以便近距離體驗這座世界都市的多元魅力。

根據計畫，彩繪列車將運行在多條地鐵線上，其中在紐約/新澤西亮相小組賽的九支參賽球隊，將獲得整組列車的重點呈現，而其他39支隊伍則會各自占據一個車廂(東道主美國隊會出現兩次)。目前第一組進入1號線運營的列車以法國和塞內加爾為主題，後續還將在另外八條線路上投放彩繪列車，市民如正巧遇到，可打卡拍照。

塞內加爾主題列車出現在地鐵月台上。(2026世界盃紐約新澤西賽區組委會提供)

即將投放彩繪列車的具體線路和主題安排如下：

R線：巴西與摩洛哥

2線：挪威與塞內加爾

6線：巴拿馬與英格蘭

7線：厄瓜多與德國

4線：日本、克羅埃西亞、加拿大、突尼西亞、葡萄牙、海地、瑞士、烏茲別克斯坦、迦納、美國

A線：西班牙、蘇格蘭、沙烏地阿拉伯、剛果民主共和國、澳洲、美國、維德角、荷蘭、約旦、瑞典

E線：哥倫比亞、埃及、阿爾及利亞、烏拉圭、紐西蘭、土耳其、伊拉克、古拉索、象牙海岸、捷克

F線：阿根廷、南非、波黑、奧地利、巴拉圭、韓國、伊朗、墨西哥、比利時、卡達。