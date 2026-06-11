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賓州車站改造 將建寬闊大廳、保留MSG球場

記者許君達／紐約報導
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美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖，計畫在八大道方向建設一個宏偉的外立...
美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖，計畫在八大道方向建設一個宏偉的外立面和車站入口，同時保留車站上方的麥迪遜廣場花園球場。(Amtrak提供)

隸屬於聯邦運輸部的美鐵(Amtrak)日前公布紐約賓州車站(Penn Station)改造工程的最新設計圖。新設計將建設一個擁有挑高天花板的車站大廳並新建位於八大道的寬闊地面入口，同時位於車站上方、與現有車站候車廳共構的紐約地標麥迪遜廣場花園球場(MSG)也將繼續保留在原址。

根據項目網站介紹，新車站建築將從已消失在歷史長河中的舊賓州車站的宏偉風格中汲取大量元素，在面向八大道的外立面上保留了老車站建築中最核心的「宏偉尺度」和古典式柱廊意象，但增加了玻璃和鋼材等現代材料。其設計思路是將賓州車站重新打造為紐約市的新時代地標，與車站上方的傳統地標MSG的圓形建築一道，建構全新的紐約象徵。方案也拓寬了車站外的人行道和計程車接送空間，以便乘客順暢出入。

在車站內部，該方案將現有由三家鐵路運營方各自管理、分布零散且存在複雜錯層的空間改造為統一在一個樓層的開放式大廳，旨在使候車空間視覺效果寬敞明亮、候車及乘降動線更明晰。車站內的商業設施將全部更新，並將增加更多電梯、扶梯、兒童友善區域等無障礙設施。

設計方案還提出要在現有的有限空間內擴充月台和股道的容量，並將部分始發終到列車改為通過經停模式，以減少列車滯留月台的時間，提升通過效率。不過，本版方案並未詳細給出行車空間擴容的具體措施。此外，方案還計畫在月台層拆除數十根阻礙交通的立柱，並大幅改善照明和路標系統。

紐約賓州車站目前日均接待60萬固定通勤者及大量訪客，是整個西半球最繁忙的交通樞紐。改造項目將由土木與建築業者Halmar和Skanska聯合出資成立的「賓州轉型夥伴」公司(PTP)主導，預計2027年底開工，2034年完成。從即日起至預計開工時間前，將是廣泛的社區外展和意見徵集時段。

項目方在網站上表示，工程資金將來自聯邦經費、聯邦低息貸款和私營領域融資。據報導，美鐵賓州車站項目特別顧問拜福德(Andy Byford)表示工程總成本將達70至80億元，但他未能說明詳細的資金來源和融資方式，僅表示不會用提高火車票價的方式籌款。而在聯邦政府方面，迄今僅提供了不到2億5000萬元資金。

精華 FAQ

  • 方案確認位於車站上方的麥迪遜廣場花園球場將繼續保留原址，並與新車站建築共構，延續這一紐約重要地標的既有位置與使用功能。

  • 內部將把分散且錯層複雜的空間整併為單一樓層開放大廳，提升視覺明亮度與動線清晰度，並更新商業設施、增設電梯扶梯與兒童友善區域。

  • 項目預計於2027年底開工、2034年完工，總成本估計70至80億元，資金擬來自聯邦經費、低息貸款與私人融資，但目前來源仍未完全落實。

賓州 紐約市 賓州車站

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