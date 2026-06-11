紐約市「世界盃裁判工具包」 保障移民、勞工權益

世界盃足球賽前市府推「裁判工具包」，以紅黃牌宣導移民與勞工權益。(市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)10日宣布，市府在2026年世界盃 足球賽期間推出「紐約市世界盃裁判工具包」(NYC World Cup Referee Kit)，以足球比賽中的「黃牌」、「紅牌」概念，向移民 、低薪工人、消費者及訪客宣導權益，防止在大型賽事期間出現勞工剝削、欺詐商業行為或其它侵害權益情況。

這項耗資13萬元的倡議由市長移民事務辦公室(MOIA)、市消費者與勞工保護局(DCWP)等部門共同推動。市府表示，相關資料設計成便於攜帶的卡片，內容簡明，將透過全市外展活動、移民社區商業走廊走訪、公共觀賽活動、圖書館及社區活動派發。

曼達尼表示，世界盃是來自世界各地的人因熱愛足球而相聚的時刻，但市府不會容忍有人藉賽事之機剝削紐約人，無論是欺騙性商業行為、違反勞工法，或其它形式的剝削；市府推出這項宣導行動，是為確保紐約市民與訪客了解自身權利，也知道市府將執法保障他們。

副市長蘇維思(Julie Su)表示，大型賽事背後有成千上萬名酒店工人、出租車司機、場館工人及其它工作者支撐，其中許多人本身也是移民，市府有責任確保他們了解作為勞工、消費者及移民紐約市民的權利。

據市府介紹，「裁判工具包」涵蓋移民遇到移民及海關執法局(ICE)幹員時的應對權利、夏季大型活動期間的勞工與消費者保障，以及多項免費、安全、保密的市府求助熱線。相關卡片翻譯成西班牙文、中文、俄文、孟加拉文等語言。

其中，「黃牌」卡片列出市長移民事務辦公室的移民法律支援熱線、供家暴與性別暴力受害者及其它犯罪受害者使用的紐約市希望熱線(NYC Hope)，並提醒民眾可致電311舉報勞工違規。「紅牌」則提供在工作場所、公共場所或家中遇到ICE時的「了解你的權利」資訊。