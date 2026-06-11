體感逼近100℉… 紐約市首波高溫警報 數百消暑中心開放

紐約市11日(周四)與12日(周五)兩天將面臨本季首波高溫挑戰，市府將在全市五個行政區開放數百個免費的消暑降溫中心。圖為消暑中心告示。(路透)

紐約市 將在11日(周四)與12日(周五)兩天面臨本季首波高溫挑戰，氣溫預計攀升至華氏90度以上，加上濕度偏高，體感溫度可能逼近華氏100度。國家氣象局(NWS)已針對全市發布高溫警報，有效時間自11日中午起至12日晚間8時。

市府緊急管理局(NYCEM)建議長者、有慢性病史者及家中無冷氣設備的市民提早規畫避暑去處。發言人指出，當體感溫度達華氏95度且持續兩天以上，或單日一度達華氏100度，市府將啟動熱浪 緊急應變計畫，在全市五個行政區開放數百個免費的消暑降溫中心，地點涵蓋公立醫院、圖書館、樂齡中心等公共場所。

紐約市11日(周四)與12日(周五)兩天將面臨本季首波高溫挑戰，市府將在全市五個行政區開放數百個免費的消暑降溫中心。圖為老人在消暑中心避暑。(美聯社)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)呼籲市民切勿輕視高溫的威脅，建議民眾協助鄰里長者裝設冷氣、為走廊獨居老人安裝室內溫度計，並向身邊親友示範如何在網上尋找消暑降溫中心；要定時飲水以保持水分；並應限制劇烈活動，尤其是在一天中最炎熱的時段。

市府提醒市民注意熱中暑徵兆，包括皮膚乾熱、呼吸困難、心跳加速、意識混亂、頭暈、噁心或嘔吐，一旦發現上述情況應立即致電911。同時建議盡量減少在高溫時段外出、穿著輕薄透氣衣物，並在室內關閉百葉窗、善用電風扇及冷氣降溫。任何情況下切勿將孩童、成人或寵物單獨留置車內。

市民可透過撥打311或瀏覽市府「涼爽選項地圖」(Cool Options Map)查詢鄰近降溫中心，部分地點設有無障礙設施並歡迎攜帶寵物，導盲犬等服務性動物不受限制。

除高溫外，11日傍晚至12日間，強雷暴系統有可能影響本市，屆時或伴隨豪雨及強風，市民外出時尤須注意安全。

「我們呼籲所有紐約市民採取行動，為應對極端高溫做好準備。請充分利用我們免費開放的公共海灘、公園內的飲水台和噴水設施，以及綠地提供的陰涼處，」紐約市公園局局長Tricia Shimamura說道，「前往海灘時，最安全的選擇是僅在有救生員值守的區域和所有活動的活動區和所有時間段離岸指示」。

市免費戶外泳池將於6月27日(周六)開放，每日上午11時至晚間7時供市民消暑；各公共海灘亦免費開放，救生員駐守時間為上午10時至下午6時。市民可訂閱市府緊急通報，可發送短訊「NOTIFYNYC」至692-692，或瀏覽http://nyc.gov/beattheheat取得更多防暑資訊。