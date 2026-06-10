紐約包裹竊盜年損2.5億元 全美第2 僅次芝加哥

據一項最新報告指，紐約市因包裹失竊造成的損失估計高達2億482萬元，在全美都會區中排名第二。(記者顏潔恩╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市包裹竊盜損失約2.5億元，居全美都會區第二高。

紐約市包裹竊盜損失約2.5億元，居全美都會區第二高。 重點二： Ecigone估計紐約有約637萬起包裹竊案，僅略低於芝加哥。

Ecigone估計紐約有約637萬起包裹竊案，僅略低於芝加哥。 重點三：專家建議改用置物櫃、自取點與簽收配送，降低失竊風險。

根據電子菸零售商Ecigone近期發布的一項城市級分析報告，紐約市 因包裹失竊造成的損失估計高達2億482萬元，在全美都會區中排名第二，僅次於芝加哥 。

這項研究針對美國前十大都會區分析，依據包裹失竊造成的總損失金額、案件總數以及人均失竊率等指標排名與比較；報告顯示，Ecigone共記錄紐約市發生約637萬4072起包裹竊盜事件，造成了2億多元的損失，且盜竊事件僅略低於芝加哥的649萬5947起。

分析進一步披露，紐約市龐大的包裹配送量是造成高排名的主要原因之一，因數百萬名居民居住在公寓、大樓、合作公寓(Co-op)、辦公大樓及共用郵件收發室內，包裹送達後經常無人即時領取，因而成為竊賊下手的目標。

研究同時指出，紐約市每10萬人口約發生821起包裹竊盜案件，雖總損失金額驚人，但按人口比率計算，其失竊率仍低於美國其他幾個大型都會區；而據Ecigone估計，全美一年共有約1億43萬件包裹遭竊，造成消費者損失約149億元，儘管官方通報的失竊案件數量較前一年下降，但整體問題仍然相當嚴重。

Ecigone負責線上物流與年齡限制商品配送業務的負責人Shane Margereson表示，在像紐約市這樣的城市裡，一個包裹在送到消費者手中之前，往往需要經過多個共用空間，因此把包裹無人看管地放著，其實相當危險。

他建議消費者，若可能的話，應選擇包裹置物櫃、自取點或需要簽收的配送方式，並安排在家中有人可收件的日期送貨，「最安全的包裹，通常是不必長時間放在大樓大廳或家門口等待領取的包裹。」

此外為降低包裹遭竊風險，各大物流業者也有提供替代方案，例如亞馬遜(Amazon)建議消費者使用取貨點或包裹置物櫃收件、UPS提供Access Point自取服務據點、美國郵政檢查局(United States Postal Inspection Service)則建議高風險包裹採用「到站自取」或「簽收確認」服務。