霍楚簽法 世界盃期間酒吧可營業至凌晨4時

紐約州長簽署法案，允許相關業者在世界盃期間臨時延長售酒時限至次日凌晨4時。圖為足球迷在酒吧觀賽。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 霍楚簽署法案，准紐約州酒吧世界盃期間延長營業至凌晨四時。

霍楚簽署法案，准紐約州酒吧世界盃期間延長營業至凌晨四時。 重點二： 法案自六月十一日至七月二十日生效，屬短期臨時性立法。

法案自六月十一日至七月二十日生效，屬短期臨時性立法。 重點三：州法優先於地方法規，但牌照若載明更嚴條件仍須遵守。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)9日簽署法案，特許州內酒吧業者在世界盃 期間延長營業時間，以滿足球迷的觀賽需求，並擴大賽事經濟的受益範圍。

法案有效期為6月11日至7月20日，在此期間，持有室內酒牌的紐約州業者，可將出售酒精飲品的時間延長至次日凌晨4時。

該州法效力高於州內地方法律，意味著即使某些地方郡市對酒類營業時間規定更為嚴格，在世界盃期間，亦須以州法規定的經營時間為準；但如果州酒類管理局在發放牌照時，依照地方規定將更嚴格的營業時間列入了准入條件，則業者仍須以牌照所規定的條件執行。本法案為臨時性立法，7月21日起即告廢止。

為配合世界盃，紐約州酒類管理局此前還推出了「世界盃一日許可證」(World Cup One-Day Permit)，以簡化活動主辦方在賽事期間組織球迷活動、觀賽派對等大規模戶外公共活動及酒精出售的審批程序。

霍楚表示，州府希望每個紐約人都能參與並共享這項為時超過一個月的盛事，而球迷在歡樂的同時，相關中小企業也獲得了收益，可謂兩全其美。