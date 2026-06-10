霍楚簽法 世界盃期間酒吧可營業至凌晨4時
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紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日簽署法案，特許州內酒吧業者在世界盃期間延長營業時間，以滿足球迷的觀賽需求，並擴大賽事經濟的受益範圍。
法案有效期為6月11日至7月20日，在此期間，持有室內酒牌的紐約州業者，可將出售酒精飲品的時間延長至次日凌晨4時。
該州法效力高於州內地方法律，意味著即使某些地方郡市對酒類營業時間規定更為嚴格，在世界盃期間，亦須以州法規定的經營時間為準；但如果州酒類管理局在發放牌照時，依照地方規定將更嚴格的營業時間列入了准入條件，則業者仍須以牌照所規定的條件執行。本法案為臨時性立法，7月21日起即告廢止。
為配合世界盃，紐約州酒類管理局此前還推出了「世界盃一日許可證」(World Cup One-Day Permit)，以簡化活動主辦方在賽事期間組織球迷活動、觀賽派對等大規模戶外公共活動及酒精出售的審批程序。
霍楚表示，州府希望每個紐約人都能參與並共享這項為時超過一個月的盛事，而球迷在歡樂的同時，相關中小企業也獲得了收益，可謂兩全其美。
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