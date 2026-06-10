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媒體圓桌會 曼達尼介紹免費兩歲班

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)9日舉行族裔及社區媒體圓桌會，說明...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)9日舉行族裔及社區媒體圓桌會，說明新設兩歲班計畫的招生安排，並呼籲符合資格的家庭在截止日前申請。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼達尼舉行族裔社區媒體圓桌會，宣傳免費兩歲班申請資訊。
  • 重點二：首批兩千個2-K學位今秋推出，申請截止日為二十六日。
  • 重點三：市府計畫明年擴增至一萬兩千個學位，最終覆蓋全市兩歲童。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)9日舉行族裔及社區媒體圓桌會，說明新設兩歲班計畫的招生安排，並呼籲符合資格的家庭在截止日前申請；市府表示，首批2000個免費兩歲班學位將於今年秋季推出，申請期至26日截止，錄取通知預計8月發出。

市府指出，此次圓桌會旨在透過族裔及社區媒體，向不同語言和族裔背景的家庭傳達申請資訊，確保符合資格的家庭了解新計畫。出席圓桌會的還有市托兒辦公室(Office of Child Care)執行主任莉斯(Emily Liss)等人。

曼達尼表示，今年秋季市府將先推出2000個兩歲班學位，分布於多個學區，「最重要的是，這只是第一步。」他說，市府計畫明年將兩歲班學位擴增至1萬2000個，並在其任期第四年結束前，將計畫擴展至紐約市每一名兩歲兒童。

據市府資料，家庭可透過MySchools.nyc線上申請，也可致電(718)935-2009，或前往全市十處家庭歡迎中心(Family Welcome Centers)辦理；線上申請提供13種語言，包括英文、阿拉伯文、孟加拉文和中文等。曼達尼並指出，透過電話申請時，可提供超過150種語言服務。

市府表示，首批2000個2-K學位將設於第6、10、18、23及27學區，涵蓋皇后區南部、曼哈頓北部、布碌崙(布魯克林)東南部和布朗士部分社區等地。

曼達尼表示，對於有兩歲兒童的家庭而言，免費兩歲班可望每年節省超過2萬元。他說，托兒對家庭而言並非「可有可無」，而是建立生活、維持工作與留在城市的重要基礎。

曼達尼指出，州府已為今年及明年紐約市托兒計畫提供12億元資金承諾。這筆經費不僅支持兩歲班的啟動，也協助市府修正三歲班計畫過去面臨的問題，包括部分家庭雖獲得三歲班學位，但地點距離住處太遠，實際上難以使用。

市府早前表示，首批兩歲班學位多數將採全日制，服務時間為上午8時至下午6時，每年運作260天，以配合工薪家庭需求。對於移民家庭是否能申請，曼達尼表示，市府將延續公校的長期政策，無論移民身分如何，均可享有相關服務。他指出，在目前聯邦政策環境下，許多市內移民感到恐懼，但市府將確保符合條件的家庭得以申請。

針對申請人數是否可能超過學位數，曼達尼表示，市府預期申請數可能高於目前2000個學位，這也反映出紐約市對可負擔托兒服務的龐大需求。他說，若有候補名單，市府將另行提供更多資訊。

精華 FAQ

  • 他透過族裔及社區媒體向不同語言、族裔家庭說明免費兩歲班的招生資訊，提醒符合資格者在截止日前申請，並確保新計畫能被更多家長理解與使用。

  • 市府表示，首批2000個免費兩歲班學位將於今年秋季推出，申請期到26日截止，錄取通知預計在8月發出，家長可透過線上、電話或家歡中心辦理。

  • 曼達尼指出，免費兩歲班可讓有幼兒的家庭每年省下超過2萬元，也有助工薪家庭維持工作；市府並計畫逐年擴編，最終讓全市每名兩歲兒童受惠。

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