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世界盃本周開踢 大紐約短租房價瘋漲 最高狂飆15倍

記者曹馨元／紐約報導
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愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍...
愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍左右。圖為一處Airbnb房屋。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃將在大紐約開踢，帶動周邊短租房價暴漲。
  • 重點二：部分臨近球場房源在決賽前夜，租金最高飆升十五倍。
  • 重點三：專家警告房東若定價過高，可能反而導致房屋空置。

隨著四年一度的世界盃即將於本周在大紐約地區開踢，本地房東正迎來難得的商機，紛紛針對前來觀賽的球迷調高短期租金，更有人將熱點地區房屋每晚房價提漲15倍。各大短租網站顯示，只要是與比賽日期掛鉤的特定日子，幾乎所有房型的房價都至少翻了一倍。

根據愛彼迎(Airbnb)的掛牌數據，一棟位於新澤西州西紐約市(West New York)、距離世界盃舉辦地大都會人壽體育場(MetLife Stadium)僅15分鐘車程的六臥公寓，在總決賽前晚的價格從平時的每晚865元，暴漲1539%至1萬4185元。

中文社媒小紅書上也有網友發帖表示，有同小區鄰居將位於新州席卡克斯(Secaucus)的二臥房屋，在世界盃期間炒至每晚房租5000元的天價。

市場調查機構StreetMatrix的市場總監米勒(Jonathan Miller)指出，每個人都想趁機撈一筆。這種做法與其說是開門迎客，倒不如說是大規模敲詐遊客；他雖然不反對民眾把握這種罕見的商機，但這次的漲價幅度實在高得離譜。

不同賽事的短租熱度亦不同。愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，其決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍左右；16強賽時段價格也較小組賽高出30%。

旅宿數據分析公司AirDNA在4月的報告指出，今年世界盃期間，包含西雅圖、洛杉磯和堪薩斯城在內的所有主辦城市，短租房的需求量平均上漲了66%。Expedia也證實，主辦城市的短租房供應增長速度，是非主辦城市的兩倍。

而在小紅書上列出短租的華人房東則開價更為實際，一臥或統倉普遍在每晚100至200元左右。一名網友將位於新州威霍肯(Weehawken)的一臥定價僅每晚200元；薄利多銷，該房東收穫的預訂質詢數量十分可觀。

部分房地產專家預測，房東過度樂觀的漫天要價最終可能導致房屋空置。米勒便表示，他對目前這種不切實際的定價感到意外，認為許多過於樂觀的房東很可能會錯失良機，最終將不得不回調價格。

愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍...
愛彼迎數據顯示，同一社區、相同戶型的租屋，決賽前夜的開價是首場比賽前夜價格的三倍左右。(截自Airbnb搜索界面)

精華 FAQ

  • 隨著賽事逼近，當地房東大量調高短租價格，與比賽日期相連的房型幾乎都至少翻倍，臨近球場的熱門房源更出現數倍到十多倍的漲幅。

  • 西紐約市一棟六臥公寓最受矚目，距離MetLife Stadium約15分鐘車程，總決賽前夜從平時每晚865元暴漲至1萬4185元，漲幅達1539%。

  • StreetMatrix的米勒認為，這種定價更像趁機敲詐遊客而非正常迎客，漲幅離譜。他也警告，若房東持續漫天要價，可能因價格過高而空置，最後還得降價。

世界盃 房價 Airbnb

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