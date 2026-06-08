強風雷暴橫掃皇后區 居民：狂風像爆炸 慶幸還活著

圖31 皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。(記者唐典偉/攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 強風雷暴橫掃紐約都會區，皇后區一棵大樹倒塌壓毀圍欄。

強風雷暴橫掃紐約都會區，皇后區一棵大樹倒塌壓毀圍欄。 重點二： 全市與三州地區逾七萬五千戶停電，新澤西州災情最重。

全市與三州地區逾七萬五千戶停電，新澤西州災情最重。 重點三：氣象單位預告紐約天氣轉晴後回暖，周四高溫可達華氏95度。

強風、豪雨與冰雹夾擊的強烈雷暴6日晚間橫掃紐約都會區，多地傳出樹木倒塌、停電及交通受阻等災情。皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)192街一棵大型行道樹不敵狂風侵襲，攔腰折斷後橫倒在住宅前車道及路邊停車區，壓毀圍欄並阻斷通行，所幸未造成人員傷亡。

根據預報，紐約地區從即日起回歸晴朗乾爽的天氣，並持續數日，溫度也將逐漸上升，紐約市 11日(周四)最高溫將達到華氏95度。

本輪極端天氣造成的災害主要由狂風造成，國家氣象局(National Weather Service)當天針對紐約市五大區及整個三州地區發布嚴重雷暴警報，警告部分地區可能出現時速超過60哩的強陣風、冰雹及短時強降雨。

★逾250樹倒塌

NBC New York報導指出，風暴席捲期間，多地出現樹木倒塌、停電及交通受阻情況，部分地鐵服務也受到影響。不少居民形容狂風來襲時伴隨巨大聲響，「就像爆炸一樣」，甚至有受災民眾在接受訪問時坦言，看到樹木砸落住宅後，「很慶幸自己還活著」。

根據紐約市公園局資料，截至6日晚間10時，相關部門已接獲超過250宗樹木倒塌通報，反映此次風暴威力驚人。部分地區實測陣風超過每小時60哩，大量樹木、樹枝及電線遭強風吹落，清理與搶修工作持續進行。

在布朗士，一棵倒下的樹干擾了地鐵5號線的運行，導致列車改道或發區間車。在皇后區阿斯托里亞附近，樹木倒塌引發布碌崙(布魯克林)-皇后區快速路(BQE)發生連環車禍、被迫封閉；皇后區秋園(Kew Gardens)的一棵巨樹被風吹倒，砸中了兩輛汽車，其中一輛車內還有乘客，但所幸人員無礙。

★萬戶家庭斷電

狂風造成的電網故障是另一種主要災害。根據電力公司聯合愛迪生(Con Edison)的報告，紐約市和威徹斯特郡6日晚間共有超過1萬戶家庭斷電。

在紐約市周邊的三州地區，風災同樣分布廣泛。國家氣象服務局(NWS)紐約分局的統計顯示，在6日晚6時30分至9時間，共接到各地方執法機構、救援機構和公用事業公司的58條災害報告，其中華人人口較多的皇后區法拉盛、新鮮草原(Fresh Meadows)均有相關報告。

截至7日上午，風暴已導致紐約州、新澤西州及康乃狄克州超過7萬5000戶停電。其中新澤西州受災最為嚴重，Jersey Central Power & Light(JCP&L)及PSEG New Jersey轄區共有超過5萬戶失去電力。紐約市五大區約有6000戶停電，威徹斯特郡(Westchester County)約5000戶受影響，長島(Long Island)停電戶數亦接近9000戶。各電力公司正持續調派人員搶修受損設備，力求盡快恢復供電。

★新澤西鐵路受阻

在新澤西淺山區，斷電和樹木倒塌令新澤西運輸局(NJ Transit)的通勤鐵路運行嚴重受阻，其中在塔博山(Mount Tabor)附近的一棵倒樹導致「莫里斯-埃塞克斯線」(Morris-Essex Line)通勤鐵路7日繼續停運，影響範圍波及短山(Sort Hills)、米爾本(Millburn)、南橙(South Orange)等華人比例較高的社區。

氣象專家提醒，近年極端天氣事件愈發頻繁，民眾在強風警報期間應避免將車輛停放於大型樹木下方，並遠離受損樹木及下垂電線，以免發生二次意外。

紐約市7日天氣晴朗，NWS的預報顯示，這一輪晴朗天氣將至少持續至10日(周三)晚間，從11日起，高溫伴隨潛在的暴風雨將重回紐約報到。

圖32 皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。(記者唐典偉/攝影)

圖33（備） 皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。(記者唐典偉/攝影)