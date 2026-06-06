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紐約市府「滅蚊大作戰」 下周起出動直升機噴藥

記者顏潔恩／紐約報導
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鑑於帶有西尼羅病毒的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布下周將進行今年首次的...
鑑於帶有西尼羅病毒的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布下周將進行今年首次的空中滅蚊作業。(市衛生局提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市下周將以直升機空中噴藥滅蚊，防範西尼羅病毒擴散。
  • 重點二：作業鎖定布朗士、布碌崙、皇后區及史泰登島等濕地沼澤。
  • 重點三：市府使用EPA核准幼蟲防治藥劑，並提前24小時通知居民。

鑑於帶有西尼羅病毒(West Nile Virus)的蚊蟲每年盛夏在紐約市很活躍，市衛生局宣布，將派遣直升機前往布朗士布碌崙(布魯克林)、皇后區和史泰登島的濕地與沼澤地區，進行今年首次空中滅蚊作業，以降低蚊蟲數量並減少西尼羅病毒的傳播風險。

西尼羅病毒主要透過受感染蚊子叮咬傳播，感染者可能出現發燒、頭痛、疲勞等症狀，嚴重時甚至可能引發腦炎或神經系統疾病，尤其對65歲以上的長者與免疫力較弱者風險更高。

市衛生局局長馬丁(Alister Martin)醫生表示，預防蚊媒疾病的工作，必須在蚊子大量孳生前便開始，當局通過蚊蟲監測與防治計畫，致力於提前控制蚊蟲數量，幫助保護市民免受相關疾病的威脅；據悉，此次作業將使用經美國環保署(EPA)核准的幼蟲防治藥劑，主要針對蚊子幼蟲生長階段控制，當局表示，這些產品對人體、寵物及野生動物的影響極低。

該作業將於8日(周一)至10日(周三)進行，屆時紐約市將出動直升機在除曼哈頓外的四個行政區濕地上空噴灑滅蚊幼蟲藥劑；郵編包含布朗士10464、10465、10475地區、布碌崙東南部11207、11229、11234、11236、11239地區、皇后區大學點、凱辛納公園(Kissena Park)、以及史泰登島大範圍的叢林與沼澤地區。

市府強調，會在農藥或殺蟲劑噴灑作業開始前至少24小時向公眾發布通知，並向社區組織及民選官員發放相關資訊說明文件，民眾可透過Notify NYC註冊接收即時通知與警報；此外，也可以透過關注市衛生局的官方社群媒體帳號，隨時掌握最新的農藥與殺蟲劑噴灑作業資訊，更多信息可訪nyc.gov/site/doh/health/health-topics/west-nile-virus-spray.page查詢。

精華 FAQ

  • 主要是降低帶有西尼羅病毒蚊蟲的數量，減少市民遭叮咬後感染風險，尤其避免高齡者與免疫力較弱者出現嚴重併發症。

  • 作業將在除曼哈頓外的四個行政區進行，包括布朗士、布碌崙、皇后區與史泰登島的濕地、沼澤及部分指定郵區。

  • 市府會在噴灑前至少24小時發布通知，並向社區組織及民選官員提供資料，居民也可透過Notify NYC與官方社群追蹤。

紐約市 布碌崙 布朗士

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