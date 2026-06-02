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紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面...
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

家裡要裝修，不能只聽承包商口頭說「沒問題」。紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證(permit)。

如果工程需要許可證，承包商也要寫清楚需要哪些許可、由誰負責申請、申請大致如何進行，以及屋主如何查詢許可證狀態。這項新規對準備裝修房屋、出租單位或小店面的屋主和房東，都相當實用。

紐約市消費者和勞工保護局(DCWP)表示，新規是為了讓裝修合約更透明，避免屋主在不清楚規定的情況下，事後才發現工程違規，甚至收到罰單。

常見的廚房、浴室、地下室、屋頂、後院、店面和隔間裝修，看起來只是「小工程」，但只要牽涉到水電、燃氣、排水、牆體、結構、防火或房屋用途改變，就可能需要向建築局(DOB)申請許可證。

過去不少裝修糾紛，就是因為屋主和承包商一開始沒有講清楚。屋主以為承包商已經把許可證辦好，承包商卻說屋主自己要負責。等到市府查到違規施工，罰單或整改責任往往落到房產持有人身上。

若承包商認為工程不需要許可證，也應該寫下來；若需要，就要把責任分工說清楚。

紐約市府提醒，屋主不要只靠口頭承諾。簽約前應先問清楚：這項工程需不需要DOB許可證？如果需要，是誰負責申請？屋主要如何查詢許可證狀態？

市府也提醒，屋主應確認承包商是否持有紐約市家居裝修承包商執照。若承包商會辦許可證，相關責任最好寫進合約，包括申請費是否包含在報價內、何時申請、何時可開工，以及若未取得許可就施工，後續責任由誰承擔。

若屋主遇到承包商拒絕提供書面說明、施工後才追加許可證費用，或懷疑對方無證施工，可向DCWP投訴。

這項新規將於6月10日生效。近期準備裝修的屋主，簽約前記得把「需不需要許可證、誰去申請、怎麼查得到」三件事問清楚、寫清楚，才能減少日後糾紛。

紐約市

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