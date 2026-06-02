紐約啟動免費房屋檢查 維修、安全規範提供諮詢和指導

紐約市府啟動本年度「避免罰款檢查計畫」，在6月1日至7月10日間，市內中小房產業主均可撥打311預約免費房屋檢查服務，上門的專業人士還會同時解答業主對於維修、保養等方面的問題。(記者許君達／攝影)

紐約市 從6月1日起啟動2026年度「避免罰款檢查計畫」(No-Penalty Inspection Program)，為小屋主提供免費的建築安全檢查和維修保養專業指導。

本計畫為「全國自有住房月」(National Homeownership Month)主題活動之一。在6月1日至7月10日間，中小房產業主只需撥打311熱線，即可轉接至樓宇局(DOB)相關部門，預約這項免費提供的房屋檢查服務，負責檢查的專業人士同時會對業主在維修、安全規範、許可證和保養等方面的問題提供一對一諮詢和指導。一旦發現問題，市樓宇局的檢查員還會向業主提供專業修繕建議和相關資源資訊，以幫助業主在事態惡化到被迫罰款前解決問題。

「避免罰款檢查計畫」從2005年開始實施，傳統上的免費檢查範圍包括露台與庭院、擋土牆、低於六層的建築物外立面、鍋爐、未登記的私人電梯、和商業招牌，而本年度則首次將人行道拱頂和燃起管線系統納入檢查範圍。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，很多屋主此前往往都是等到房屋出現了嚴重問題、罰單即將寄到時才收到政府的通知，導致他們錯過在支付罰金前及時將問題扼殺在搖籃中的機會。

他承諾，本屆市府希望變成中小房東的夥伴、而非懲罰者，因此將這項本已長期存在的服務升級加碼，以便讓房東及時獲悉並充分準備他們需要承擔的維修責任，也讓租戶的居住更安全。

曼達尼市府5月下旬剛推出任內住房政策總綱「逐街築屋」(Block by Block)。在這份綱領性文件中，市府除延續大規模投資可負擔住房建設、加強租客權益保護的傳統政綱外，首次明文承諾將擴大對中小型自有房產業主的權益保護，並提出了提供平價保險、維修服務和業主權利相關知識講座等措施。曼達尼在2025年競選期間提出的一些進步主義政治主張，諸如凍結穩租房租金上漲、增加巨富階層稅收等，曾引起部分有房階層的恐慌。根據當時的報導，在小房東數量較多的紐約華社，選前對曼達尼的支持度並不高。