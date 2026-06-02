世界盃露天球場 球員球迷恐面臨極端高溫挑戰
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研究顯示，今年世界盃紐約/新澤西賽區所在的大都會人壽球場(MetLife Stadium)將是比賽期間受極端高溫影響最嚴重的場地之一，對球迷和球員來說均構成舒適度甚至健康方面的挑戰。
2026年世界盃將在6月至7月間舉行，大都會人壽球場共承辦包括總決賽在內的其中八場比賽。倫敦帝國學院(Imperial College)發布的一項研究發現，由於該球場是沒有封閉屋頂和空調設備的露天球場，在超過8萬名觀賽者同時在場的情況下，場內炎熱程度將更加集聚，甚至超過喬治亞、德州等南方球場。
該項研究以更能綜合反映體感炎熱度的濕球黑球溫度為判定標準。濕球黑球溫度(簡稱WBGT)使用自然濕球溫度、黑球溫度和乾球溫度三項數值加權匯總計算，旨在綜合反映在天氣炎熱時，天然氣溫(乾球溫度)、太陽輻射強度(黑球溫度)以及人體排汗效應模擬(濕球溫度)相互疊加，給人體帶來的「熱壓力」(Heat Stress)。此種數值被國際公認更能代表實際的體感炎熱程度。
根據國際足總(FIFA)球員工會的標準，當濕球黑球溫度達到攝氏28度(華氏82.4度)時，不適合足球比賽。然而根據研究結果，今年世界盃期間，大都會人壽球場會有至少一場比賽超過這一閾值。該球場從1994年美國世界盃後至今的32年間，濕球黑球溫度達到不宜比賽程度的概率已增加一倍，這是氣候變化確實存在的有力證據。
不過，國際足總對本屆世界盃的「不宜比賽」閾值比球員工會的標準高得多，濕球黑球溫度需要達到華氏89.6度才能推遲或取消比賽。FIFA發言人斯萬森(Bryan Swanson)在一份聲明中表示，世界盃場館被要求提供遮陽設備、空調巴士和噴霧系統，球迷在進場時可攜帶一瓶原廠密封的飲用水。
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