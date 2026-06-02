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世界盃露天球場 球員球迷恐面臨極端高溫挑戰

記者許君達／紐約報導
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由於沒有空調，本屆世界盃紐約/新澤西賽區使用的大都會人壽球場或將是受極端高溫影響...
由於沒有空調，本屆世界盃紐約/新澤西賽區使用的大都會人壽球場或將是受極端高溫影響最嚴重的場地之一，酷熱程度甚至會高於部分南方球場。(路透)

研究顯示，今年世界盃紐約/新澤西賽區所在的大都會人壽球場(MetLife Stadium)將是比賽期間受極端高溫影響最嚴重的場地之一，對球迷和球員來說均構成舒適度甚至健康方面的挑戰。

2026年世界盃將在6月至7月間舉行，大都會人壽球場共承辦包括總決賽在內的其中八場比賽。倫敦帝國學院(Imperial College)發布的一項研究發現，由於該球場是沒有封閉屋頂和空調設備的露天球場，在超過8萬名觀賽者同時在場的情況下，場內炎熱程度將更加集聚，甚至超過喬治亞、德州等南方球場。

該項研究以更能綜合反映體感炎熱度的濕球黑球溫度為判定標準。濕球黑球溫度(簡稱WBGT)使用自然濕球溫度、黑球溫度和乾球溫度三項數值加權匯總計算，旨在綜合反映在天氣炎熱時，天然氣溫(乾球溫度)、太陽輻射強度(黑球溫度)以及人體排汗效應模擬(濕球溫度)相互疊加，給人體帶來的「熱壓力」(Heat Stress)。此種數值被國際公認更能代表實際的體感炎熱程度。

根據國際足總(FIFA)球員工會的標準，當濕球黑球溫度達到攝氏28度(華氏82.4度)時，不適合足球比賽。然而根據研究結果，今年世界盃期間，大都會人壽球場會有至少一場比賽超過這一閾值。該球場從1994年美國世界盃後至今的32年間，濕球黑球溫度達到不宜比賽程度的概率已增加一倍，這是氣候變化確實存在的有力證據。

不過，國際足總對本屆世界盃的「不宜比賽」閾值比球員工會的標準高得多，濕球黑球溫度需要達到華氏89.6度才能推遲或取消比賽。FIFA發言人斯萬森(Bryan Swanson)在一份聲明中表示，世界盃場館被要求提供遮陽設備、空調巴士和噴霧系統，球迷在進場時可攜帶一瓶原廠密封的飲用水。

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