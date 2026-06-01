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縮減車道、取消停車位…曼哈頓堅尼路改造 或因華埠激烈反對延後

記者許君達╱紐約報導
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由於華埠社區激烈反對，市府延遲了以「重人抑車」為主要思路的堅尼路改造方案。根據該...
由於華埠社區激烈反對，市府延遲了以「重人抑車」為主要思路的堅尼路改造方案。根據該方案，堅尼路華埠路段雙向將各自減少一條車道。(取自市交通局)

由於來自華埠的反對聲音較大，市府據報將推遲原計畫於6月進行社區表決的曼哈頓堅尼路(Canal St.)改造計畫。

曼哈頓第三社區委員會地區經理斯泰策(Susan Stetzer)在5月底的全體會議上通報，原定於6月交付委員會表決的堅尼路改造方案將延期舉行，原因是市府收到了大量反饋意見，尚需時間審議。

而根據交通倡導平台「Streetsblog」報導，市交通局發言人巴隆尼(Vin Barone)表示，當局「聽到了重要的意見」，因此需要多些時間進行準備工作。他強調，推遲時間不會太長，市府仍致力於在2026年內開始對堅尼路的改造。

根據市交通局去年發布的草案，致命交通事故頻發且交通壅堵嚴重的堅尼路將以「重人抑車」的思路進行大規模改造。華埠所在的東段將在雙方向上各自減少一條車道，並將其用於拓寬人行道。由於最外側車道被撤銷，原有的停車位均將消失。此外，方案還將在與堅尼路平行的格蘭街(Grand St.)一線新增一條封閉式單車專用道。

「Streetsblog」引用市府的數據顯示，堅尼路區域的行人占總人流量的近三分之二，可供行人通行的空間卻僅占整個道路空間的10%。堅尼路沿線社區的居民平均年齡較大，且擁車比例較低，僅14%的家庭有車，而整個曼哈頓的平均擁車率為23%。

根據本報此前的報導，在堅尼路沿線所涉及的社區委員會討論中，華埠所在的第三社區委員會對縮減車道方案的反對聲音較大。其中反對者主要分為兩派意見，其一是認為該方案忽視了華埠居民的用車需求和商家對於臨時停車卸貨的需求；另一派認為僅拓寬人行道而不整治物證商販，無法治本，反而像在「邀請」更多商販前來聚集。

相較於華埠，該區域所在的其他族裔社區對該方案的支持率則較高。根據交通局去年12月進行的一項樣本總量600餘人的民調，約80%的受訪者支持堅尼路「重人抑車」的改造思路。

堅尼路「重人抑車」改造方案遭到華埠社區阻力，擬推遲。根據現行方案，堅尼路華埠路段...
堅尼路「重人抑車」改造方案遭到華埠社區阻力，擬推遲。根據現行方案，堅尼路華埠路段南北雙向將各自減少一條車道。(取自市交通局)

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