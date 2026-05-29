夜生活鬆綁 州府不再限酒吧、餐廳顧客跳舞

紐約州新政策規定，即日起紐約州酒類管理局將不再要求業者申請飲酒執照時申報是否允許顧客跳舞等相關問題。(本報檔案照)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)28日宣布一項新政策，即日起「紐約州酒類管理局」(State Liquor Authority，簡稱SLA)將不再要求業者申請飲酒執照時申報是否允許顧客跳舞，也不再將顧客跳舞相關資訊列入審核考量中。

新政策的重點包括，SLA不再將顧客是否跳舞的相關回答，列入現場酒牌申請審查項目中、業者不再需要在酒牌申請、營運方式變更申請、市政通知表、公眾利益問卷等文件中說明是否允許顧客跳舞、申請人可以留空相關問題，不會影響審核結果；新規適用於所有的申請案例，包括目前尚未核准、仍在審查中的案件。

霍楚表示，該政策是支持現場表演、藝術娛樂產業以及推動夜生活與餐飲業現代化努力的一部分，「紐約的餐旅業無可比擬，而我們的餐廳、酒吧和夜生活正是社區活力的重要組成部分」；她認為通過取消這項過時的跳舞限制規定，會讓企業更容易成功，也讓紐約居民與遊客能更充分體驗紐約市 獨有的活力與魅力。

紐約市餐旅聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長Andrew Rigie以及團隊均對州府將過時的跳舞限制規定從酒牌審核流程中移除表達支持，「這是在具有歷史意義、帶有歧視色彩的歌舞表演法(Cabaret Law)廢除後的重要一步」。

他們指出，這項改變建立在數十年的倡議基礎上，目標是拆除限制舞蹈與文化表達的過時規範，「紐約居民與來自世界各地的遊客外出是為了聚會、慶祝、跳舞，以及體驗充滿活力的夜生活，而這項措施有助於確保每個人都能更自由、更安全地慶祝與交流」。

目前仍持有酒牌但顧客受跳舞限制的業者，若希望允許顧客跳舞，可申請修改營運方式(method of operation)，SLA強調，未來仍將依據公共便利與利益、整體營運模式等因素審查申請，同時持續執行所有與噪音、擾亂秩序及公共安全相關法規；此外業者仍須遵守所有地方政府關於跳舞、娛樂活動與空間使用的法律、規定及分區要求，更多新政策細節，可至SLA官網查詢。