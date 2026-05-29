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18人團夥房契詐騙竊走曼哈頓大宅 1華人涉案

記者許君達／紐約報導
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18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被...
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

曼哈頓地區檢察官辦公室28日宣布起訴一起通過房契詐騙方式盜竊哈林區高檔褐石房屋(Brownstone)的團夥案，共有18名個人和三家企業被告，其中有一名華裔嫌犯涉案。

起訴文件顯示，18名被告分別假冒房產繼承人、地產經紀、律師、代理商等角色，通過一場複雜的陰謀，將一棟估值超過100萬元的褐石屋從其合法家族繼承人手中「偷天換日」，然後又用這處房產套取160餘萬元抵押貸款。參與房契詐騙的三名嫌犯和三家公司已在去年10月遭起訴，本輪起訴則新增了參與詐騙抵押貸款等後續環節的15人。

起訴書說，曼哈頓西131街一棟褐石屋業主馬雷洛(Okryun Marrero)過世，房屋被指定留給其丈夫、子女和孫輩。但2024年4月18日，第一被告拉莫斯(ANGELA JAZMIN RAMOS MALPICA)冒充業主繼承人，將房屋以95萬元的價格出售給華裔「稻草人買家」李源奎(音譯，YUAN KUEI LI)，李源奎同日又將房產以151萬5000元賣給第三被告拉赫曼(ABDUR RAHMAN)及其控制的「大頸收購公司」(GNA)。

冒充繼承人的拉莫斯在房契證明文件和其他法定契約中，偽造房產真實擁有人馬雷洛家族成員的簽名，但事實上該家族的合法繼承人中，沒有一人簽署過這些文件，也無人授權他人代簽。此外，在同日完成的兩筆交易中，三名被告均未實際付款。根據紐約市的地產登記紀錄，2024年4月25日，該處房產已完成登記，業主顯示為拉赫曼手下的公司GNA。

被告拉赫曼在通過虛假交易取得房產後，立即以其為抵押，申請了163萬6000元的貸款。隨後，他從中提取了25萬4875.03元付給偽造房契的拉莫斯，又向第二被告李源奎名下的MSK建築公司支付了26萬5000元，MSK公司同時作為被竊取房產翻修的承包商。

根據補充起訴文件，包括LAURENCE GEROWITZ在內的多人在交易過程中，明知有詐，但仍充當律師及地產經紀人等角色，並分別獲得數千元的報酬。

曼哈頓 華人 貸款

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