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史島造船廠爆炸案 油漆易燃蒸汽釀禍

記者馬璿／紐約報導
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紐約市史泰登島一家造船廠22日發生致命爆炸案，市消防局(FDNY)28日公布初步...
紐約市史泰登島一家造船廠22日發生致命爆炸案，市消防局(FDNY)28日公布初步調查結果，確認事故起因為意外。(美聯社)

紐約市史泰登島(Staten Island)一家造船廠22日發生致命爆炸案，市消防局(FDNY)28日公布初步調查結果，確認事故起因為工業油漆揮發的易燃蒸汽引燃所造成。

消防局表示，初步調查結果顯示，工業級油漆揮發的易燃蒸汽在密閉空間內引燃，引發火災並隨後造成爆炸。事故共造成一人死亡、36人受傷，包括31名消防員、四名緊急醫療服務(EMS)人員及一名民眾。

爆炸事故發生於22日下午約3時30分。消防員接報，稱位於史泰登島水手港(Mariners Harbor)的美氏船舶維修承包公司(May Ship Repair)乾船塢內，有兩名工人被困在狹窄空間中。消防員趕到現場後，在該設施後方一座150呎乘150呎金屬結構建築的地下室發現災情。

警方確認死者為家住皇后區法拉盛的56歲中國移民男子李曉遠(Xiaoyuan Li，音譯)。美氏船舶維修承包公司執行副總裁亞當(Nadia Adam)對「紐約時報」表示，李曉遠曾與該公司合作多個項目。她表示，公司是一家員工少於50人的家族企業，火災發生前，該乾船塢已施工九個月。

李曉遠的兒子李Jerome(Jerome Li)接受「紐約郵報」採訪時表示，父親約10年前從中國延邊朝鮮族自治州移民來美，為了讓家人過上更好的生活，他在這家船舶維修公司工作約四年，每天凌晨4時就開始工作，經常直到下午5時才回家。

為史泰登島北岸12家造船廠中10家執行安全評估的船舶化學師蒙坦提(Austin Montanti)形容，這起事故「完全可以避免」。蒙坦提指出，船用級油漆的主要成分為一種名為甲苯(Toluene)的工業溶劑。他說，甲苯閃點低且極易引燃，尤其是噴漆形態。在甲苯附近使用任何可能產生火花的工具，都可能釀成大禍。「這跟一邊抽菸、一邊給車加油沒什麼兩樣」。

紐約時報 紐約市 史泰登島

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