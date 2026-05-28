賓州車站重建設計曝光 石牆刻川普名字與總統印璽

聯邦運輸部及美鐵(Amtrak)上周宣布，選定「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)為賓州車站改建計畫的「主開發商」。圖為2023年初步設計圖。(開發商ASTM、建築事務所PAU與HOK提供)

據媒體Gothamis 26日公布的獨家內部文件顯示，賓州 車站(Penn Station)重建計畫的中標方案包含美國國旗入口、金色裝飾欄杆及柱廊，並在大理石牆板上刻有川普 總統(Donald Trump)的姓名與總統印璽。

聯邦運輸部(U.S. Department of Transportation)及美鐵(Amtrak)上周宣布，選定「賓州轉型夥伴」(Penn Transformation Partners)為賓州車站 改建計畫的「主開發商」。Gothamist取得的建築效果圖、工程圖則及說明文件，揭示了這份為配合美鐵「古典風格」要求而修訂的最新方案。聯邦運輸部發言人塞斯摩爾(Nate Sizemore)表示，當局不就洩露草稿及揣測置評，並指正式效果圖將於近期公布。

根據文件，新方案的核心是在曼哈頓第八大道開闢一個全新入口，取代目前位於麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)現址上的「麥迪遜廣場花園劇場」(Theater at MSG)。新入口將引入自然採光，現有車站僅約3400平方呎範圍可接受自然光照，新設計則將令超過5萬5000平方呎空間沐浴自然光，其中逾半屬於目前完全無窗的月台層。

此外，31街將新設另一入口，車站與鄰棟大樓之間的行車通道也將加裝窗戶。天花板高度大幅提升，32街走廊可提高20呎，而第八大道新入口處天花板則較現有水平高達50呎。

效果圖顯示，第八大道入口一旁的大理石牆上，刻有「唐納德·J·川普總統」字樣及總統印璽。白宮官員早前曾倡議將車站更名為「川普站」，但效果圖顯示車站仍沿用自1910年啟用以來的「賓州車站」名稱。川普本人也表示並非由他提出更名，州長霍楚(Kathy Hochul)也明確表示改名絕無可能。不過設計風格明顯帶有川普工程的標誌，包括金色柱廊、黃銅扶手、金色吊鐘，以及呼應橢圓辦公室裝潢及新白宮宴會廳計畫的新古典主義風格。

聯邦政府去年從大都會運輸署(MTA)手中接管改建工程，由美鐵主導項目。川普已下令工程須於2027年底前動工。紐約市民選官員對整個競投過程的透明度提出批評，包括招標文件及三份入圍方案的詳情均未公開。此次改建亦將著眼2035年的「門戶隧道」(Gateway tunnels)工程完工。屆時哈德遜河底新隧道通車，賓州車站的運力將大幅擴充。