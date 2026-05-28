紐約州民主黨擬提2修憲案 修改選區布局2028大選

政治媒體POLITICO 27日援引知情人士消息，紐約州民主黨議員預計於29日提出兩項憲法修正案，為2028年國會選區重畫鋪路。圖為當前選區畫分。(截自NYS ITS Geospatial Services)

政治媒體POLITICO 27日援引知情人士消息報導，紐約州民主黨 議員預計將於29日提出兩項憲法修正案，為2028年國會選區重畫鋪路。四名熟悉內情但要求匿名的消息人士透露了上述計畫。兩項修正案分別採取不同力度的策略，做兩手準備。一旦同時獲得通過，一年後公投時再視政治氣候決定採用哪一個版本。

第一方案較為保守，允許十年人口普查周期中途修改選區，並調整獨立重畫委員會(Independent Redistricting Commission)的表決機制，以防重蹈2022年的覆轍。當年，委員會的五名民主黨與五名共和黨 委員陷入僵局，最終由法院裁定選區界線。不過，此方案保留憲法中禁止為「特定候選人或政黨」量身打造選區的條文，任何修改仍可能遭到法律挑戰，全面重畫難以實現。

第二方案則較為激進，擬刪除憲法中所有限制黨派利益重畫的條款。若此方案獲通過，紐約州現有19席民主黨、七席共和黨的國會版圖，理論上可重畫為有利民主黨在23個席位取得優勢。

民主黨高層表示，屆時採用哪一個版本，將取決於一年後的政治氣候，以及較進取方案能否獲得選民認可。若激進版民意接受，便採激進版；若政治風險過高，則退而求其次用保守版。州議員擬於下周休會前表決通過這兩項修正案，選擇在29日提案，既可趕在休會前完成表決，又無需州長霍楚(Kathy Hochul)發出緊急令，讓民主黨得以迴避共和黨「倉促過關」的批評。

紐約州憲法現行條文禁止十年人口普查周期中途更改國會選區，修憲程序耗時漫長，兩項修正案均須明年春天再度通過，方可提交2027年11月公投，一旦過關便可趕上2028年選舉前重新畫定選區。國會眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)對紐約州的重畫進程高度關注，已將所在地紐約州的選區問題納入爭奪眾院多數席位的長遠戰略。他上月任命盟友、國會眾議員莫雷爾(Joe Morelle)擔任紐約州眾院代表團與州議會之間的聯絡人，專責跟進重畫工作。

紐約州作為民主黨大票倉、同時擁有多個搖擺選區的藍州，已成為全國選區重畫角力的重要戰場。民主黨在全國博弈中目前處於下風。維吉尼亞州一份由民主黨擬定的重畫方案近日遭聯邦法院否決，令民主黨在該搖擺州的布局受挫。