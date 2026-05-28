市老人局預算聽證 挨轟撥款力度不足

市議會老齡委員會主席、布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)說，由於市議會自由裁量經費尚未列入，目前預算仍比2026財年通過預算低2840萬元。(取自市議會)

紐約市議會26日就市老人局(NYC Aging)提出的5億7710萬元預算舉行聽證會，多名議員批評撥款力度不足，難以回應全市近200萬名60歲以上長者的需求。倡議團體亦警告，居住、食品及醫療成本持續攀升，正為長者群體帶來愈來愈大的壓力。當局逐條回應表示，在預算縮減情況下，老人局已保留核心服務，多個團體反應的問題也在不斷改正當中。

在市長曼達尼 (Zohran Mamdani)公布行政預算兩周後，美國退休 人員協會(AARP)對該預算提出批評，直指尚無法看見計畫能因應長者在居住、食品及醫療方面面臨的成本壓力。市老人局於2027財年獲撥款5億7710萬元，不足市行政預算總額的1%，涵蓋長者活動中心、送餐上門、個案管理、居家照護、照顧者服務、交通接送及自然形成退休社區(NORCs)等項目。

紐約市議會26日就市老人局(NYC Aging)提出的5億7710萬元預算舉行聽證。(取自市議會)

市議會財政委員會主席、皇后區議員李琳達 (Linda Lee)指出，市老人局預算較初步預算增加360萬元，主要用於補貼承辦機構的行政管理開銷。然而，市議會老齡委員會主席、布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡 (Susan Zhuang)強調，由於市議會自由裁量經費尚未列入，目前預算仍比2026財年通過預算低2840萬元。

面對議員質詢，老人局局長麥肯錫(Lisa Scott-McKenzie)表示，在財政緊絀下已保留核心服務。她表示，5億7710萬元預算中，2億6360萬元用於長者活動中心，8110萬元用於送餐上門，5760萬元用於個案管理，4720萬元用於居家照護，另有逾3900萬元分配至NORCs、照顧者服務及交通接送等項目。

此外，莊文怡指出，市老人局2026至2030財年資本承諾計畫總額僅5580萬元，較初步計畫下降26.5%，多項工程遭延後，難以支撐全市逾300個長者活動中心的設施維護需求。莊文怡也舉例，如若長者活動中心電梯故障時，當局是否有應對方案。

老人局首席財務官梅卡多(Jose Mercado)表示，該局會審視合約支出，在需要時授權機構維修，健康與安全問題列為優先。麥肯錫則稱，她所知的電梯問題均已獲解決，並請議員提供任何尚未處理的新問題清單。

當莊文怡問當局是否有系統化的長者活動中心資本改善計畫時，麥肯錫表示目前有多個活動中心的資本規畫正在進行，並提到106個政府樓(NYCHA)場址正在推進暖通空調及鍋爐工程。

承辦長者服務的非營利機構在聽證會上透過議員發聲。李琳達表示，多個提供服務的單位服務反映曾遭遇報銷延遲、補償率停滯不前及合約要求頻繁更改等問題。梅卡多指出，該局一般在兩周內支付常規發票，並已豁免部分新系統要求，以免拖慢付款。

但間接費用率付款積壓問題更為嚴峻。代表曼哈頓的市議員高步邇 (Gale Brewer)表示，服務提供者告知她，老人局所欠款項達數百萬元，令該機構憂心現金周轉。梅卡多確認，該局正依序處理積壓發票，從2023財年起逐年推進，目標是在2027年6月前完成所有未結清款項。