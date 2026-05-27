不懼新庇護法 長島納蘇郡長誓與ICE合作 放話霍楚：放馬過來

納蘇郡長布萊克曼表示不遵守州議會最近通過的「庇護州」法案。(取自納蘇郡長辦公室官網)

針對美國移民及海關執法局(ICE )無視法官禁令、強行在移民法院抓捕移民的衝突事件，紐約州議會最近通過了一系列「庇護 州」法案，禁止地方政府與ICE合作，嚴格限制ICE在學校、投票站、圖書館、法庭及宗教場所執行驅逐和逮捕任務。面對新的庇護法案，長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)的回應十分強硬，誓言將維持與ICE的合作協議。

布萊克曼是紐約州長共和黨候選人，正與霍楚 (Kathy Hochul)競選州長。對於霍楚要讓州檢察長詹樂霞(Letitia James)對布萊克曼施壓，迫使納蘇郡遵守反ICE法案的說法，據「紐約郵報」報導，布萊克曼的回應非常強硬。「來啊，儘管放馬過來」，布萊克曼說，「我們不會遵守限制我們與ICE合作的法律，」他還補充說，打算就這些新法案起訴紐約州。

布萊克曼此前曾促成了納蘇郡與ICE的多項合作，比如允許ICE在納蘇郡的監獄內設立辦公室；作為川普的堅定盟友之一，布萊克曼去年還與ICE簽署了287-g協議。根據這項協議條款，納蘇郡的50間牢房將用於關押ICE拘留的移民。

據由現任州長霍楚推動的旨在將紐約州確立為庇護州的全面立法，紐約州將禁止地方警察與ICE合作，包括所有「非正式合作」。例如，如果一名市警認為他拘留了一名無證移民，那他就不得就此案致電聯邦機構。該法案禁止所有聯邦執法人員佩戴口罩以掩蓋身分，並允許人們起訴移民執法人員侵犯其憲法權利，例如在沒有搜查令的情況下闖入民宅。該法案還禁止所謂的「287-g」協議，即地方政府與ICE達成協議。

霍楚目前正日益成為民主黨「抵抗運動」的領袖，尤其是反對總統川普的強硬移民政策，而布萊克曼則誓言要提告，以保住他與ICE的協議。

布萊克曼說，「我們已經遣返了數千名有犯罪紀錄的非法移民。我們沒有突襲任何教堂、學校、托兒所或醫院，我們是合作進行的，因此我們能夠掌控局面。」

州政府官員曾抨擊過這項合作，紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)也曾就此協議起訴納蘇郡。批評人士指出，自2025年2月以來，納蘇郡已為ICE關押了約3200名移民，他們來自紐約大都會區各地。根據聯邦數據，ICE在納蘇縣拘留的近60%的移民沒有犯罪紀錄，只有約5%的人被判犯下暴力罪行。