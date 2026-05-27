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紐約精益求精獎學金受理申請 符合資格可免學費或獲補助

記者馬璿／紐約報導
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紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，2026至27學年精益求精獎學金(...
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，2026至27學年精益求精獎學金(Excelsior Scholarship)申請即日起正式開放。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)26日宣布，2026至27學年精益求精獎學金(Excelsior Scholarship)申請即日起開放。家庭年收入不超過12萬5000元、符合申請資格的學生，可免學費就讀紐約州立大學(SUNY)或市立大學(CUNY)旗下的兩年制或四年制院校。而選擇就讀州內參與計畫私立大學的學生，則可透過加強學費獎(Enhanced Tuition Award，ETA)獲得最高6000元的學費補助。新申請截止日期為8月31日。

精益求精獎學金由紐約州高等教育服務公司(HESC)負責管理，申請人須為全日制就讀，每學年含暑期及冬季學期修滿30學分，並按進度於兩年內取得副學士學位，或四年內取得學士學位。加強學費獎的申請條件則另要求，學生須為美國公民或符合資格的非公民、就讀學期開始前已在紐約州居住至少12個月，並同意獲獎期間在州內居住及工作。

目前已獲精益求精獎學金或加強學費獎的學生，無需每年重新提交申請，但須持續符合資格條件，並須每年完成聯邦學生助學金申請(FAFSA)及紐約州學費補助計畫(TAP)申請，或提交「夢想法案」(DREAM Act)補助申請。

霍楚表示，高等教育應是通往機會的途徑，而非造成財務壓力的來源，此計畫有助留住學生、強化本州勞動力與經濟發展。市立大學校長羅德里格斯(Félix V. Matos Rodríguez)呼籲所有符合資格的紐約州民把握機會提出申請，讓學生無需背負債務，即可實現學業與職涯目標。州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)則指出，此計畫專為收入略高於一般補助門檻、卻仍難以負擔學費的工薪家庭而設，去年已協助逾半數州立大學學生及近四分之三市立大學學生免學費就讀。

此外，數據顯示，精益求精獎學金的受惠規模持續擴大。2024至25學年共有逾2萬5000名學生獲得總計1億100萬元的獎學金，其中72%的市立大學學生及55%的州立大學學生，透過精益求精獎學金與其他補助的組合，得以免學費完成大學學業。同期，加強學費獎亦撥發逾170萬元，惠及超過1500名學生。

霍楚 紐約州

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