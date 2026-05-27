「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點

曼達尼市府推出住房政策總綱，承諾擴大保障住房建設、增加存量住房潛力挖掘，並致力於緩解租客與房東之間的矛盾，也強調中小房東的利益保護。(記者許君達 / 攝影）

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)26日公布住房政策總體綱要「逐街築居」(Block by Block)，除承諾投入史無前例的巨資，建設新房並繼續強調保護租戶利益外，同時提出了為中小房東減輕負擔等措施。

投資近50億 年增8000套可負擔住房

「逐街築居」綱要共分為八大部分，分別從建設新房、完善並挖潛存量房、緩和租戶與房東矛盾以及擴大自有住房比例等角度提出解方。

建設部分所在的章節在整份綱要中占據最大篇幅。曼達尼市府承諾，在2027和2028財年，共投資近50億元用於住房建設，預計每年新增可負擔住房8000套。在「可負擔住房」的範疇下，綱要還提出精準針對不同需求人群的多種保障性住房形式，包括長者公寓、舊商用樓改造住房以及更生人員保障房等。

為保障大規模的新房建設，綱要宣布將在前任政府打下的基礎上，推動舊有功能區畫規定的更新，旨在從制度層面上減少建設障礙，使最需要新房的社區能得到應有的開發力度。綱要說，未來功能區重畫的重點將在公共交通沿線，還有包括皇后區 威利點(Willets Point)、陽邊車場(Sunnyside Yard)以及布碌崙 (布魯克林)海軍碼頭(Brooklyn Marine Terminal)等可用於大型建案開發的公共土地。

住房擴容計畫 改善租屋問題

除擴大增量外，綱要還針對存量住房提出一系列提升和擴容計畫，其中最重要的變化是大力推動附屬住宅單元(ADU)的建設。曼達尼市府推出了ADU在線設計製造服務、制式ADU組建以及最高39萬5000元的ADU財務補貼，以鼓勵房主在自家物業內增加可租的住房單元。此外，還提出了地下室出租合法化試點計畫。

對於全市存量最大的政府樓(NYCHA)，綱要提出將建立一個總額56億元的五年期資本計畫，用於政府樓的維護和修繕，同時加速空置政府樓的整備速度，以減少住房周轉時間。

曼達尼市府延續了保護租客利益的一貫主張，針對完善房屋投訴處理和調查機制、加強對惡劣房東的執法力度、解決房屋法庭欠租驅逐案件的嚴重積壓等問題，提出了諸如建立跨部門合作機制以及倡導成立「租客工會」等解決方案，並承諾將與市議會合作推進新的房屋維護法律。

在綱要中，曼達尼市府也提出多項旨在確保中小房東合法利益的政策。首先，市府將投資1億元建立一個低成本保險項目，增加對穩租房房東的保費補貼，並通過其他資本和監管工具降低公共事業費、維修保養和物業稅等運營成本。在稅務方面，綱要承諾改革部分低收入社區小戶型住宅的稅制不公平問題，使這些小房東的稅負與社區經濟水平成正比。此外，綱要還承諾為中小房東提供更豐富的權利教育和政府資源接口，並建立專門機構打擊房契詐騙，以確保小房東利益。