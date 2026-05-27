慶亞太裔傳統月 16處地標亮金、紅燈致敬

州長霍楚26日簽署公告，宣布2026年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)26日簽署公告，宣布2026年5月為「亞裔與太平洋島民傳統月」(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)；當晚，紐約州 16處地標首度點亮紅色與金色燈光，向亞太裔社群對紐約州所作出的貢獻致敬。

過往，紐約市 地標也曾為亞太裔傳統月 點燈，不過使用紅色與金色作為主題色調，是在去年才開始使用；2022年，帝國大廈 曾於亞太裔傳統月點亮藍色與黃色。

此次點燈範圍涵蓋紐約市及州內多地的地標，紐約市包括世貿中心一號大樓(One World Trade Center)、大中央車站旁的潘新廣場高架橋(Pershing Square Viaduct)、賓州車站 的長島鐵路東端入口(LIRR East End Gateway at Penn Station)、考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，及莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)。

紐約市以外的亮燈地標還包括帝國州廣場(Empire State Plaza)、州教育廳大樓(State Education Building)、奧伯尼國際機場入口(Albany International Airport Gateway)等，尼加拉瀑布 (Niagara Falls)當晚也將點亮紅金燈光。

根據州府，紐約州是超過160萬名亞裔美國人的家園，而單是紐約市的亞裔人口數量就超過亞洲以外的任何城市；霍楚指出，一代又一代的亞裔美國人為美國的發展做出貢獻，而使得美國有了現在的樣子，「亞裔美國人的貢獻使紐約州更強大、更具韌性和富有創造力。」

「我們慶祝州內所有擁有AANHPI血統、將紐約視為家園的人們」，霍楚表示，在慶祝亞太裔傳統月的同時，也要鄭重承諾，會致力於打造一個令亞太裔社區成員感到安全、有被重視、被傾聽和被愛著的紐約。