廢棄電子煙危機四伏 隨意丟棄恐釀火災

電子煙在全美迅速普及，隨之而來的廢棄物危機卻幾乎乏人關注。(取自市長辦公室)

電子煙 在全美迅速普及，隨之而來的廢棄物危機卻幾乎乏人關注。紐約市 衛生局數據顯示，市民每年丟棄的電子煙達500噸，但絕大多數使用者不知道這些裝置屬於危險廢棄物，不得混入一般垃圾或資源回收，隨意丟棄不僅汙染環境，更可能釀成火災。

電子煙於2023年被市衛生局首度被單獨列為廢棄物類別，而依據聯邦法律，電子煙因煙油含有高濃度尼古丁，屬於有害化學物質，被歸類為危險廢棄物；裝置內建的鋰電池 若處置不當，更具爆炸風險。市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，廢棄電子煙已多次導致垃圾車車廂起火，他更強調「它們根本不該進垃圾桶」。

目前市府在五個行政區各設有一處危險廢棄物特殊投放點，分別位於布朗士區的杭茲點(Hunts Point)、布碌崙 (布魯克林 )綠點、曼哈頓Two Bridges、皇后區大學點(College Point)與史泰登島的Fresh Kills，每周開放三天，接受電子煙及鋰電池等回收物品。此外，衛生局亦不定期舉辦「安全處置」(SAFE)活動，供市民集中交投。電子煙送達後，由衛生人員移交專業廠商，以焚化爐高溫熔燬，確保有害物質不外洩。

然而，現實情況是絕大多數使用者對上述管道毫不知情。調查顯示，不少用戶習慣將耗盡的電子煙積存家中，最終仍以一般垃圾方式丟棄。雖然紐約市府已明令禁止調味煙草產品，但此種商品仍隨處可見，但執法力度有限，裝置持續大量流通。

面對政策與民眾認知之間的落差，部分民間人士已自發介入。目前布碌崙布希維克區已有志工在夜店及酒吧設置收集箱，累積足夠數量後再統一送往特殊投放點；另有民間團體「電子煙廢棄物計畫」(Vape Waste Project)進一步將收集到的裝置逐一拆解分類。作法為將煙油與加熱線圈交危險廢棄物處置，塑料和電路板送電子廢棄物回收，鋰電池則寄往中西部專業回收商，力求將各類有害成分徹底分流，避免流入焚化以外的廢棄物體系。

不過，單靠焚化並非長久之計。紐約州已於去年在雪城 (Syracuse)啟動電子煙廢棄物管理試驗計畫，探索更具永續性的處理方式。計畫助理恩延德(Irene Nganja Njende)指出，焚化至今仍是最普遍的做法，「不是因為最好，而是最簡單、成本最低」。她亦警告，尼古丁殘留物若滲入土壤與水源，將對生態系統及飲用水造成長期汙染。

追根究底，電子煙的回收難度，根本上源於其產品設計。裝置由鋰電池、液態尼古丁、棉芯與塑料煙彈等多種材質組成，須逐一手工拆解方能分類，大多數設計之初便是為了丟棄，而非回收或再利用」，能大規模處理的基礎設施至今仍然寥寥無幾。