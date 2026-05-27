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紐約州退休基金投報率11.94% 總估值創新高

記者許君達／紐約報導
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根據州主計長的披露，在經濟大環境不確定性較強的當下，紐約州養老基金維持了穩健且收...
根據州主計長的披露，在經濟大環境不確定性較強的當下，紐約州養老基金維持了穩健且收益率良好的表現。(路透)

根據州主計長狄拿波利公布的數據，紐約州普通退休基金(New York State Common Retirement Fund)在截至3月31日的2026財年內，總估值達到2954億元，達到歷史最高水平；實際投資回報率為11.94%，高於預估收益率。

紐約州普通退休基金是全美財產規模最大的公共養老基金之一，服務對象包括130萬名州府、地方政府、部分州屬公共部門的退休人員，管理該基金並制定合理的投資戰略並接受監督是紐約州主計長的法定職責之一。狄拿波利披露的數據沒有說明2026財年內該基金的具體投資收益，但根據總價值和11.94%的收益率粗略估算，其年度增值應大於168億元的給付開支。

狄拿波利指出，公共養老基金必須以本金安全、風險極低為原則，因而在他上任後，逐漸將基金的長期預期收益率從8%壓低至5.9%，通過犧牲部分回報率使投資策略更加穩健、資本規模更可持續。截至2026年3月31日，基金內的資產配置為39.4%的股票、22.9%的債券、14.3%的私募股權、14.3%的房地產和其他投資項目9.1%。隨著新冠疫情的結束和烏俄戰爭的衝擊力減弱，美國及全球多個主要股市持續走強，因而基金的三年、五年和十年期年化收益率分別達到了9.74%、6.77%和8.94%，均高於長期預期收益率目標。

2026年的兩份獨立審計報告均對紐約州養老基金的管理予以肯定。根據今年年初由第三方機構Weaver and Tidwell LLP進行的委託審查，州養老基金資金充足率和相對保守的預期回報率，使其相較於其他同類公共基金顯示出更強的長期履約能力，以及更強的市場波動抵抗力。紐約州金融服務局(DFS)進行的第二次獨立審查亦認為，該基金投資團隊表現專業且稱職，投資組合設定合理，而短期年化收益率也「表現極佳」。

退休 債券 紐約州 普通退休基金 投資回報率

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